El argentino Luciano Gauna, cinco meses de baja por una lesión en la rodilla derecha

Barcelona, 23 jun (EFE).- El ala argentino del Barça Luciano Gauna estará aproximadamente cinco meses de baja después de ser intervenido quirúrgicamente de una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, según informó este martes el club azulgrana.

La operación se llevó a cabo este martes en el Hospital de Barcelona y fue realizada por el doctor Jordi Puigdellívol, miembro de los Servicios Médicos de la entidad catalana, reza el comunicado médico.

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Las pruebas médicas confirmaron el alcance de la lesión que Gauna sufrió el pasado jueves durante la victoria del Barça ante ElPozo Murcia (6-1), en el segundo encuentro de la final por el título de la Primera División española.

El internacional argentino tuvo que abandonar la pista en la segunda mitad tras un choque con un jugador del conjunto murciano y no pudo volver a participar en el partido.

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La lesión impedirá al ala del conjunto azulgrana disputar el desenlace de la final liguera, que se traslada ahora a Murcia. Allí, el Barça dispondrá este martes (19:30 horas) de la primera oportunidad para conquistar su octavo título liguero.

Si se cumplen los plazos de recuperación estimados por el club, Gauna no reaparecerá de la lesión hasta finales del próximo mes de noviembre. EFE

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