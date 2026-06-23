Espana agencias

El argentino Luciano Gauna, cinco meses de baja por una lesión en la rodilla derecha

Guardar
Google icon

Barcelona, 23 jun (EFE).- El ala argentino del Barça Luciano Gauna estará aproximadamente cinco meses de baja después de ser intervenido quirúrgicamente de una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, según informó este martes el club azulgrana.

La operación se llevó a cabo este martes en el Hospital de Barcelona y fue realizada por el doctor Jordi Puigdellívol, miembro de los Servicios Médicos de la entidad catalana, reza el comunicado médico.

PUBLICIDAD

Las pruebas médicas confirmaron el alcance de la lesión que Gauna sufrió el pasado jueves durante la victoria del Barça ante ElPozo Murcia (6-1), en el segundo encuentro de la final por el título de la Primera División española.

El internacional argentino tuvo que abandonar la pista en la segunda mitad tras un choque con un jugador del conjunto murciano y no pudo volver a participar en el partido.

PUBLICIDAD

La lesión impedirá al ala del conjunto azulgrana disputar el desenlace de la final liguera, que se traslada ahora a Murcia. Allí, el Barça dispondrá este martes (19:30 horas) de la primera oportunidad para conquistar su octavo título liguero.

Si se cumplen los plazos de recuperación estimados por el club, Gauna no reaparecerá de la lesión hasta finales del próximo mes de noviembre. EFE

avm/vmc/arh

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La sevillana Raquel Pérez García, ganadora del I Premio Buero Vallejo

Infobae

Alertan de la presencia de salmonela en fuet de la marca Can Duran

Infobae

Los Bomberos dan por extinguido el incendio en una de las cuatro torres de Madrid

Infobae

Saiz critica que el PP pida respeto a las instituciones y se lo falte al presidente

Infobae

Brasil quiere ser la primera selección del mundo en neutralizar su huella de carbono

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

‘El Bigotes’, condenado en la Gürtel, aconseja a los acusados de corrupción que colaboren con la Justicia: “Yo no lo hice y fui un gilipollas como la copa de un pino”

Leire gestionaba la “vía Santos”: la UCO involucra a Cerdán en reuniones para gestionar el rescate de Tubos Reunidos

Sara Aagesen se opuso al rescate de Tubos Reunidos por razones ecológicas y forzó una segunda votación, según la UCO

La Guardia Civil detiene a seis personas, entre ellas la concejala de Comercio, tras registrar el Ayuntamiento de Soria por presunta organización criminal y blanqueo

ECONOMÍA

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

España no construye nuevas viviendas ni consigue vender las 455.000 vacías desde 2024: el stock se concentra en Madrid y la costa levantina

Los bomberos forestales alertan de un verano de alto riesgo de incendios por la falta de prevención: “Nos estamos jugando otra tragedia”

DEPORTES

Harry Kane, el niño al que echaron por gordo y que está a un gol de hacer historia con Inglaterra

Harry Kane, el niño al que echaron por gordo y que está a un gol de hacer historia con Inglaterra

Jordan Pickford, el guardián de la portería de Inglaterra en el Mundial: su padre le cambió el apellido para evitar que le hicieran bullying

Entre 300 y 350 millones de euros: lo que le puede costar al FC Barcelona intentar ‘robar’ a Julián Álvarez al Atlético de Madrid

Al Atlético de Madrid le estalla en la cara la estrategia que usó para fichar a Julián Álvarez y que ahora está utilizando el FC Barcelona

Así es el protocolo de la selección española contra las tormentas de Estados Unidos que ya han tenido que poner en práctica