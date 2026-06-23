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La sevillana Raquel Pérez García, ganadora del I Premio Buero Vallejo

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Sevilla, 23 jun (EFE).- Raquel Pérez García (Sevilla, 2002) es la ganadora del I Premio Buero Vallejo para Jóvenes Autores Teatrales 2026 por su obra 'Kódigo 41006', según ha informado la Fundación SGAE.

Este galardón, convocado por la Asociación Cultural El Otro Muro con la colaboración de Fundación SGAE, tiene como objetivo fomentar la escritura teatral entre creadores menores de 26 años.

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El texto ganador se ambienta en las calles y parques de un barrio sevillano, y presenta a unos personajes jóvenes, peculiares y ricos en diversidad, en los que se mezclan aspiraciones y aceptaciones, historias de escape y permanencia.

La riqueza del ambiente, de las descripciones, de los conflictos vitales de los personajes, el triunfo de la amistad y el amor, a lo que se une un espléndido uso del argot, forman parte del atractivo de esta pieza, según han explicado los convocantes del premio.

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Abigail Tomey, organizadora de los premios, ha destacado en esta edición “el talento y el esfuerzo de cientos de jóvenes, docentes y compañías que utilizan el teatro como herramienta de aprendizaje y crecimiento personal”.

El jurado decidió otorgar una Mención de Honor a Ana Muzumanga (Madrid, 2004) por 'Negronxa', obra con una base autobiográfica sobre una joven que narra sus conflictos y los de su familia, en la que el padre es negro y la madre, blanca.

Las propuestas recibidas han sido evaluadas por un jurado integrado por la directora institucional de Artes Escénicas de Fundación SGAE, Marta Torres, y los dramaturgos Juan Carlos Rubio, Quique y Yeray Bazo, Eva Redondo e Ignacio del Moral, y como secretario el productor Robert Muro.

La gala de entrega de galardones se celebrará el viernes 26 de junio en el Centro Cultural Paco Rabal, en Madrid. EFE

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