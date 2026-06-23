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Alertan de la presencia de salmonela en fuet de la marca Can Duran

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Madrid, 23 jun (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado dos alertas, una sobre la presencia de salmonela en fuet extra de la marca Can Duran y otra, para alérgicos, de lactosa no declarada en el etiquetado en cabezada de lomo de la enseña Jamones Alfredo Monfort.

La agencia ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Francia relativa a la presencia de salmonela en este producto.

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Los lotes afectados corresponden con el número 262014422 y fecha de caducidad 24 de julio de 2026 y 262014423 y fecha de caducidad 1 de agosto de 2026.

Ambos productos están envasados en bolsa de plástico con un peso de 170 gramos por unidad y a temperatura ambiente.

De acuerdo con la Aesan, la distribución inicial ha sido en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Navarra, aunque no descartan que puedan existir "redistribuciones a otras autonomías".

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La agencia ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados "se abstengan de consumirlos".

En caso de haberlo hecho y presentar sintomatología compatible con salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos con fiebre y dolor de cabeza, aconsejan acudir a un centro de salud.

Asimismo, la agencia ha informado también esta martes de la presencia de lactosa "no declarada en el etiquetado" de un producto cárnico de cabezada de lomo de la enseña Jamones Alfredo Monfot.

En este caso los lotes afectados corresponden con el número 52-25 y fecha de consumo preferente 22 de octubre de 2026, 05-26 y 07-26 con fecha de consumo preferente 29 de noviembre de 2026, lote 12-26 y fecha 19 de enero de 2027 y por último, 10-26 y 5 de junio de 2027.

Este producto se ha distribuido envasado al vacío en tacos en formado de 200-1000 gramos y loncheado en envases de 130-150 gramos, todos ellos refrigerados.

La distribución ha sido en las comunidades de Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, aunque no descartan redistribuciones a otras comunidades.

Aesan ha pedido a aquellas personas con intolerancia a la lactosa que pudieran tener el producto en sus hogares se abstengan de consumirlo y han recalcado que no comporta ningún riesgo para el resto de la población. EFE

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