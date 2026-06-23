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Saiz critica que el PP pida respeto a las instituciones y se lo falte al presidente

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Madrid, 23 jun (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha criticado al PP en el pleno del Senado por exigir el máximo respeto a las instituciones del Estado al mismo tiempo que, apelando a la libertad de expresión, se lo faltan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Cuando llaman al presidente felón, traidor, sociópata... cuando le califican como una vergüenza para España... ¿Eso es respeto institucional o es libertad de expresión?", ha cuestionado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante una pregunta de la senadora del PP María Asunción Mayo.

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Esta le había interrogado sobre el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar para eliminar del Código Penal los delitos de injurias y calumnias a la Corona y a otras instituciones del Estado, aunque manteniendo vigente el delito de enaltecimiento de terrorismo.

Mayo ha mostrado su rechazo a este plan y ha defendido que, para su partido, "las instituciones del Estado se protegen" y "la libertad de expresión como derecho fundamental, también", antes de calificar la iniciativa de "otra cortina de humo" ante los casos de corrupción que afectan al Gobierno.

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Ha pedido "coherencia" y se ha preguntado si, a partir de la reforma, quemar la foto del rey "estará fenomenal" y habrá "barra libre de insultos a todas las instituciones del Estado" pero "arrancar una fotocopia de las trece rosas" será delito de odio y se restringirá la libertad de asociación a "algunos españoles que no le gustan a la izquierda" en base a la Ley de Memoria.

Ante estas palabras, Saiz ha explicado que, precisamente en base al respeto institucional, esta reforma busca cumplir las resoluciones emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: "Las instituciones no son más fuertes porque castiguen las críticas, son más fuertes porque las pueden soportar", ha subrayado.

Y lo que las debilita, ha continuado, es "utilizarlas como arma arrojadiza cuando les conviene y exigir para unas el respeto que se niega sistemáticamente a otras", como, a su juicio, hace el PP, al que ha acusado de buscar todos los días "fracturar la convivencia". EFE

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