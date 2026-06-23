Caída en suministro eléctrico afecta aún a Alta Velocidad Valladolid-Asturias-Cantabria

(Actualiza la EC2119 con más datos de Adif)

Valladolid, 23 jun (EFE).- La falta de suministro eléctrico a primera hora de este martes ha provocado retrasos en los trenes de alta velocidad entre Madrid-Segovia-Valladolid, que ya se ha recuperado, aunque sigue sin solucionarse entre la capital vallisoletana y Palencia, lo que afecta a los trenes que enlazan con Asturias, Cantabria e incluso Burgos.

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Fuentes de Adif han detallado a EFE que tras recuperarse el suministro en el tramo hacia Madrid, ahora el problema está entre Valladolid y Palencia, lo que ha obligado a desviar algunos de esos trenes de alta velocidad por la línea convencional.

En el caso de los trenes de ancho fijo, que no pueden ir por la línea convencional, se ha optado por trasladar a los pasajeros a otros trenes.

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Las mismas fuentes han precisado que confían en poder recuperar el suministro eléctrico a lo largo de la mañana.

Ha sido la máquina exploradora de la línea entre Valladolid y Palencia la primera que se ha quedado sin electricidad en la mañana de este martes.

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Esa falta de suministro ha provocado retrasos en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Valladolid, según ha informado Adif a través de su cuenta en la red social X.

En torno a las 8:00 horas se ha recuperado la tensión por la cabecera sur de Valladolid-Campo Grande, y los trenes Valladolid-Madrid han reanudado poco a poco sus frecuencias de paso en ambos sentidos, aunque se siguen registrando retrasos.

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El personal de Adif sigue trabajando para solventar la incidencia a la mayor brevedad posible. EFE

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