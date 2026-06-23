Andrea Fuentes: Tenemos una misión más grande que ganar medallas, tenemos que inspirar

Las Palmas de Gran Canaria, 23 jun (EFE).- La seleccionadora española de natación artística, Andrea Fuentes, está encantada con la conexión creciente que el equipo tiene con públicos que hasta ahora no se habían interesado por la sincronizada, porque considera que la misión que se les ha encomendado va más allá de ganar campeonatos.
"Las medallas están bien, egoístamente, pero tenemos una misión mucho más grande que tiene que rebasar todas las barreras de nuestro deporte, tiene que ir más allá. Tiene que ser útil hasta para el que vende sombreros en una tienda. Tenemos que inspirar", ha señalado Fuentes, en declaraciones a EFE y Televisión Canaria.
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La seleccionadora ha desplazado al equipo nacional durante toda esta semana a Las Palmas de Gran Canaria, donde celebra desde el viernes el Campeonato de España de Natación Artística en las categorías infantil y absoluta, con más de medio millar de nadadoras de los principales clubes del país que son el futuro de este deporte.
Desde la llegada al club de la selección, que incluye a estrellas mundiales de la natación artística, como Iris Tió o Dennis González, ambos campeones del mundo, Fuentes ha dejado claro que no están en Las Palmas para ofrecer una exhibición: están para que sus nadadoras participen en el Campeonato de España, fuera de concurso, en todas y cada una de las categorías y mantengan la tensión competitiva.
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Y, además, ha invitado expresamente a las niñas de la sección de artística del CN Metropole que hoy les han recibido en Gran Canaria (nadadoras de 8 a 15 años) a presenciar cómo trabajan e, incluso, a entrenar con sus ídolos en varios momentos de la semana.
"Este tipo de eventos son buenos para la selección del futuro. Sobre todo porque estas deportistas de élite de 25 años también han sido niñas. Y un día vieron a Gemma Mengual nadar, les brillaron los ojos y eso les motivó para el resto de su vida", ha argumentado.
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También ha mencionado expresamente a Dennis González, uno de los hombres del equipo nacional, cuyos éxitos y carisma están derribando estereotipos en el acceso de los niños a la natación artística, que es un deporte de equipo mixto desde los Juegos de París 2024.
"Creo que cada oportunidad que tenemos de que una niña o un niño vea a Denis y diga 'ostras, yo también quiero hacer esto y él no tiene miedo, yo lo voy a hacer también', eso es buenísimo. Aunque a nosotros no nos aporte un beneficio directo, es parte de nuestra misión y nos llena. Da sentido a nuestro trabajo", ha remarcado. EFE
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(vídeo)
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