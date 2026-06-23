La ola de calor toca techo, hasta 44 grados, previo a un ligero alivio que llegará mañana

Madrid, 23 jun (EFE).- La primera ola de calor del verano llevará este martes los termómetros hasta los 44 grados en amplias zonas de España, en el día más extremo del episodio, y antes de un ligero alivio térmico previsto a partir del miércoles.

Desde mañana se espera un "cambio" en el tiempo debido a la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste peninsular y que será "el inicio del fin de la ola de calor", según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

PUBLICIDAD

Sin embargo, todavía hoy se superarán los 40-42 grados en el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, el interior de Galicia y del Cantábrico, así como en los principales valles fluviales de la mitad sur. De hecho, en puntos del Tajo y del Guadalquivir podrían rozarse los 44 grados.

Además, se espera que los termómetros alcancen de forma generalizada los 37-40 grados en el interior peninsular y en Baleares. Asimismo se prevén tormentas secas que volverán a ser dispersas, sobre todo restringidas al norte del país.

PUBLICIDAD

Las temperaturas mínimas también serán muy elevadas este martes, con valores superiores a los 20 grados en gran parte del territorio, salvo en zonas de montaña e incluso podrían superarse los 23-25 grados en el sur y este peninsular, en el Cantábrico oriental y en los litorales del sudeste.

Ante esta situación, la Aemet mantiene activado para hoy el aviso rojo (peligro extraordinario) por temperaturas extremas de hasta 44 grados en la campiña cordobesa y en las zonas de Morena y Condado (Jaén); Liébana, en Cantabria; e interior de Gipuzkoa y de Bizkaia.

PUBLICIDAD

Otras diez comunidades están bajo aviso por calor pero en nivel naranja (peligro importante): Aragón, Asturias, ambas Castillas, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja.

A partir de mañana, la entrada de aire atlántico más frío favorecerá el inicio del fin de la ola de calor, aun así, persistirán las temperaturas muy altas, con ligeros descensos de las máximas en el tercio oriental y la mitad occidental, que en Galicia pueden ser notables.

PUBLICIDAD

Es probable que se superen los 34-36 grados en la meseta norte y Baleares; los 38-40 grados en amplias zonas del interior peninsular, y los 39-41 grados en interiores del País Vasco, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Las noches serán tropicales (mínimas por encima de los 20 grados), o incluso tórridas (por encima de los 25 grados), en amplias zonas del centro-sur, el Ebro y los litorales mediterráneos.

PUBLICIDAD

Esta jornada continuará la entrada de una masa de aire atlántica "más fría por el oeste, dando por finalizada la ola de calor" aunque todavía predominará una situación de estabilidad, con cielos despejados en la mayor parte del país, salvo en el noroeste, donde un flujo atlántico dejará chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta.

En cuanto a las temperaturas, desde la Aemet avanzan que "descenderán de forma generalizada" en todo el país, con Zaragoza como capital más calurosa, con 39 grados, seguida de Lleida, Logroño y Pamplona, donde los termómetros alcanzarán los 38 grados.

PUBLICIDAD

También se registrarán valores altos en Huesca, con 37 grados, y en Girona, con 36 grados; En Murcia, Teruel y Vitoria-Gasteiz se llegará a los 35 grados, mientras que Albacete, Granada, Málaga y Toledo marcarán 34 grados.

El calor será también significativo en Barcelona, Bilbao, Burgos, Castellón de la Plana, Córdoba, Cuenca, Madrid y Palma, con 33 grados. Por el contrario, las máximas serán más suaves en el litoral atlántico y cantábrico, con 24 grados en Pontevedra y 25 grados en A Coruña, Cádiz, Ceuta, Lugo y Santander. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)