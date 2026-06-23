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Pilar Bernabé recuerda que en la C.Valenciana hay 185 condenados por corrupción del PP

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Alicante, 23 jun (EFE).- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha señalado este martes que en esta autonomía hay 185 condenados por corrupción del PP y ha añadido que "muchos de ellos aún ocupan cargos de responsabilidad en su partido".

Durante una visita a las fiestas de las Hogueras de Alicante, donde ha visitado la barraca Los Gorilas, Bernabé se ha pronunciado en estos términos tras ser preguntada por la sentencia del Supremo que ha condenado a 24 años de cárcel al exsecretario de Organización socialista y exministro José Luis Ábalos.

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"Sobre este caso que usted me comenta el PSOE ha sido claro, contundente y preciso" ya que "el PSOE, a quien tengo el honor de representar, siempre actúa con la mayor contundencia y la mayor rapidez".

Bernabé ha afirmado que "la corrupción distingue a quien la hace" porque diferencia "a quienes actúan frente a ella", punto en el que ha ahondado que "el PSOE dejó fuera inmediatamente y actuó de forma inmediata en el caso de Ábalos, antes incluso de que se conocieran los detalles del contenido del caso".

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A continuación ha comentado que en la Comunitat Valenciana "hay 185 condenados por corrupción del PP, y muchos de ellos aún ocupan cargos de responsabilidad en su partido".

En su opinión, la situación de los populares valencianos "más indecente y que más avergüenza y más daño hace es que en Las Cortes Valencianas hay un señor con un moreno insorportable que está aforado, y escudado en un aforamiento y un sueldo, que se llama Carlos Mazón; eso es lo que distingue al PSOE y al PP". EFE

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