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Vox dice que Sánchez es "beneficiario" de la trama Ábalos y pregunta al PP "qué más" necesita para una moción de censura

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La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "principal beneficiario político" de la estructura criminal de la trama por la que ha sido condenado a 24 años de cárcel a su exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y ha preguntado al PP "qué más" necesita para que presente una moción de censura.

En una rueda de prensa en el Congreso, Millán ha aseverado que Ábalos utilizó el Ministerio con más presupuesto del Gobierno y con "habilitaciones especiales" durante la pandemia para "robar a todos los españoles", y ha recalcado que el exministro ha sido condenado a "sin que el presidente del Gobierno haya asumido a esta hora ningún tipo de responsabilidad".

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Además, ha afirmado que la sentencia deja claro que "quienes llevaron a Sánchez" a la Secretaría General del PSOE formaron parte de una organización criminal "dedicada a robar a todos los españoles" durante la pandemia. "Esta trama corrupta no se acaba aquí. La estructura criminal que sostuvo a Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama es la misma que hoy detenta el poder desde la Moncloa", ha advertido.

ÁBALOS FUE "QUIEN ENCUMBRÓ A SÁNCHEZ"

Millán ha recalcado que Ábalos "encumbró a Sánchez cuando era un desconocido" y posteriormente le llevó a la Presidencia del Gobierno. "Sánchez le debe todo a las personas que hoy cumplen condena en la cárcel. Hoy los españoles están en manos de un Gobierno que ha llegado para servirse del poder y utilizar a todas las instituciones que tiene a su alcance", ha indicado.

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En este punto, ha afirmado que Ábalos, Koldo y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "trabajaban para el PSOE". "De manera que Sánchez es el principal beneficiario político de la estructura criminal", ha sostenido Millán, que ha rechazado hablar de "sanchismo" y ha afirmado que "esto es el PSOE puro y duro".

Según la portavoz de Vox, Sánchez es "el nexo común que explica las condenas y las imputaciones", mientras que el término sanchismo es, a su juicio, "la excusa que utilizan algunos para desligar todo esto de un supuesto PSOE bueno que le permita seguir pactando con el PSOE". Además, ha acusado al Ejecutivo de estar "instigando una cloaca" para "blindar su propia corrupción" desde el día en que llegó al poder.

Preguntada por las críticas a la escasa condena de Aldama, Millán ha señalado que los jueces han aplicado el Derecho y que, si alguien discrepa de la sentencia, la forma de corregirla es a través de los recursos". "Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo el Gobierno y sus socios, que es utilizar los estrados públicos para señalar públicamente a los jueces", ha denunciado.

CRÍTICAS Y AVISOS AL PP: "EL GOBIERNO NO ESTÁ MUERTO"

En este punto, la portavoz ha advertido de que, pese a esta sentencia y otros casos de corrupción que salpican al PSOE, el Gobierno "no está muerto, sino que está más vivo y peligroso que nunca" y que la "estructura criminal que nombró a Ábalos continúa ejerciendo el poder". "No se derrota a Sánchez dando por hecha su caída, sino haciendo una oposición real, señalando a cada uno de los responsables, no llegando a ningún tipo de acuerdo con el PSOE y no aprobando absolutamente nada de este Gobierno", ha reprochado.

La dirigente de Vox ha criticado que el PP apoyara los dos decretos que el Gobierno llevó al último Pleno y ha defendido que hay que "terminar con este Gobierno" con "una alternativa de verdad" y una oposición que no se limite a "administrar la indignación".

En ese sentido, ha preguntado al PP "si le parece suficiente, habiendo sido condenado Ábalos a 24 años de cárcel, para presentar una moción de censura" y ha criticado que, en cambio, presente mociones "no vinculantes" pidiendo elecciones, como la que trae esta semana al Pleno. "Aquí no basta con administrar la indignación ni con hacer chistes sobre Ábalos. Aquí hay que hacer una oposición seria, total y frontal que no contemple ningún tipo de balón de oxígeno a Sánchez", ha concluido.

Por último, Millán ha afirmado que los socios del Gobierno a cuyas conciencias apela el PP "son igual de traidores", y ha citado al PNV, del que ha dicho que "recogía y sigue recogiendo las nueces implicados en la trama corrupta del PSOE, según la UCO".

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EuropaPress

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