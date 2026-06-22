Mueren dos bañistas en una playa y en una cala en el sur de la provincia de Alicante

Alicante, 22 jun (EFE).- Un bañista de 24 años y otro cuya edad no ha sido precisada han fallecido ahogados este domingo en una playa de Pilar de la Horadada y en una cala de Torrevieja, respectivamente, ambos enclaves situados en el sur de la provincia de Alicante.

Según ha indicado este lunes el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu), a las 19:40 horas de ayer se le alertó de que habían sacado del agua a un joven inconsciente en la playa Mil Palmeras del municipio de Pilar de la Horadada.

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El Cicu movilizó una unidad del Samu y otra de Soporte Vital Básico (SVB). El equipo médico del Samu realizó al bañista, de 24 años, maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado pero no hubo respuesta y confirmó su fallecimiento.

Por otro lado, también ayer tarde rescataron a un hombre inconsciente en una cala de Torrevieja. El aviso inicial entró a las 16:45 horas y hasta el lugar se desplazó una unidad del Samu, cuyo equipo médico atendió al bañista, del que no se dispone la edad, pero no hubo respuesta y confirmó su fallecimiento.

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Fuentes del Cicu han señalado que la autopsia determinará en ambos casos las causas de los ahogamientos. EFE