Los restaurantes preferidos de Antonio Resines: pescado fresco y cocina casera para un verano en Cantabria

El actor Antonio Resines forma parte de la clientela habitual de Joseín en Comillas (Cantabria) (Sofía Moro)

El norte, destino de paisajes, tranquilidad, inmensas playas y escarpadas montañas. También de buena gastronomía. Provincias como Cantabria se convierten cada vez más en destino predilecto para pasar los meses de verano, una especie de refugio climático que viene acompañado de excelentes carnes, pescados frescos recién llegados al puerto y recetas de cocina casera que rezuman tradición.

Todo ello lo conoce de sobra el cántabro Antonio Resines, una de las más de 60 celebridades que han participado en la última edición de los Soletes de Verano de la Guía Repsol. En esta nueva edición de los premios más informales de la guía gastronómica, actores, cantantes, presentadores, escritores y personalidades españolas han compartido sus destinos gastronómicos favoritos, creando una selección de más de 250 chiringuitos, cafeterías, bares y restaurantes donde disfrutar este verano.

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Las recomendaciones del actor de Los Serrano se centran, cómo no, en su tierra. Más concretamente, su breve lista de favoritos nos lleva hasta Comillas, noble y aristocrática villa donde disfrutar de una preciosa arquitectura, espectaculares playas y el pescado más fresco de la costa cántabra. Estos son los tres lugares preferidos por Antonio Resines para sacarle el máximo partido a esta escapada veraniega.

Adolfo Marisquería

Es el restaurante que te van a recomendar aquellos que conocen bien la zona, porque es de los que nunca fallan. Por eso Resines incluye a la Marisquería Adolfo (C. Las Infantas, 9) primero en su trío de favoritos. Aquí se sirven los mejores pescados y mariscos de la zona, productos del máximo nivel con los que siempre se acierta. Lenguado, rape, zamburiñas, percebes o incluso cortes de carne roja y arroces como el de bogavante o el de carabineros.

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Antonio Resines en el restaurante Adolfo en Comillas (Cantabria) (Sofía Moro)

El Mirador de Trasvía

El Mirador de Trasvía (Lugar, Bo. Trasvía) es un alojamiento con restaurante de cocina casera y tradicional, un espacio que se encuentra a 5 minutos en coche de las playas de Oyambre y Comillas y que destaca por sus terrazas con vistas espectaculares a la ría de la Rabia, la playa de Oyambre y al macizo de los Picos de Europa. Aquí se sirven recetas caseras que varían desde el cocido montañés hasta las albóndigas de pescado, pasando por chuletón y postres caseros.

Joseín

La lista de recomendaciones cierra con el restaurante del hotel Joseín (P.º Manuel Noriega, 35), un clásico que celebra ya su sesenta cumpleaños y que se encuentra en primera línea frente al bello paisaje de la playa de Comillas.

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La cocina de Joseín es heredera de 150 años en el mundo de la restauración, descendientes de Visita y José de la Fonda Colasa. La cocina de Joseín recibió primero a María Luisa, cocinera con un legado de sinceridad, producto y tradición que recogieron sus hijos y que ahora reivindica su nieta. Una tradición familiar que no olvida las raíces, con comida casera y de calidad basada en elaboraciones tradicionales que respetan al máximo el producto.

Chipirones, calamares, merluza, rodaballo, rape, bocartes y otros pescados del día conviven con mariscos, arroces y menestras de verduras, así como carnes de Cantabria, solomillos, entrecottes, escalopes y los famosos callos de la casa.

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Todos los nuevos Soletes de Verano

Los Soletes son lugares con una propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Esta distinción nació en 2021 y funciona gracias a un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que busca constantemente lugares que merecen recibir este sello.

Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo. En este mapa, se pueden observar los nuevos bares y restaurantes destacados por cada uno de los participantes en esta edición.

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