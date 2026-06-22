Nueve de cada 10 conductores han reducido su gasto en combustible desde la crisis de Ormuz

Madrid, 22 jun (EFE).- Una de las mayores preocupaciones para los conductores españoles es el precio del carburante, lo que supone que el 89 % de los usuarios haya tomado alguna medida para reducir su gasto en combustible ante las subidas provocadas por el conflicto de Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz.

Así, un 48 % asegura haber modificado su forma de conducir para hacerla más eficiente (conducción más suave, marchas largas...), un 25 % ha prestado más atención al mantenimiento del coche para no consumir en exceso y un 16 % ha reducido el uso del coche en favor del transporte público o de caminar.

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Son algunas de las conclusiones del último estudio presentado este lunes por la Fundación CEA y Continental, 'Seguridad vial ante el triple reto: la inflación, coches pesados y clima extremo', elaborado sobre una muestra de más de 1.100 conductores entre los meses de mayo y junio.

El estudio evidencia que el precio es el factor determinante a la hora de mantener el vehículo para más de ocho de cada 10 españoles (88 %), mientras que solo un 6 % sitúa la seguridad por encima del coste.

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Además, un 59 % de los encuestados admite haber pospuesto alguna reparación o mantenimiento por motivos económicos, frente al 50 % del pasado año.

A pesar de que mantener la presión correcta de los neumáticos puede mejorar la eficiencia del combustible hasta un 3 %, tres de cada cuatro usuarios confiesan que ya no la revisan de manera manual y confían en el testigo automático del vehículo, ha señalado Alberto Muñoz, director de comunicación y relaciones públicas de Continental.

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El presidente de la Fundación CEA, Rafael Fernández Chillón, ha incidido en la importancia que tiene en la seguridad la presión de las ruedas, por lo que ha instado a revisarla una vez al mes o antes de iniciar un viaje.

La fidelidad a las compañías se desploma por motivos económicos y más de ocho de cada 10 conductores (85 %) optan por cambiar de aseguradora cada año para encontrar la opción con el precio más bajo.

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Los conductores muestran un gran desconocimiento sobre los vehículos de gran volumen, como los SUV y los coches eléctricos, a pesar de su auge, de tal forma que el 51 % conoce que no sabe que el mayor peso de estos incrementa de forma directa la distancia de frenado.

Aunque casi el 60 % considera que este tipo de coches son vehículos más seguros para los ocupantes, el 88 % los ve como un peligro potencial para terceros en caso de impacto.

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Ante situaciones de 'aquaplanning' (el coche flota sobre el agua) provocadas por lluvias torrenciales, la mayoría de los conductores (87 %) reaccionaría de manera correcta reduciendo la aceleración progresivamente, y el riesgo de reventón del neumático por el calor extremo del verano es el peligro más reconocido por los usuarios de forma casi unánime (91 %).

El 88 % de los encuestados afirma que el precio final sigue siendo el factor determinante y no estaría dispuesto a asumir un incremento en la factura por motivos medioambientales al comprar un neumático. EFE

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