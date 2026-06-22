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Nueve de cada 10 conductores han reducido su gasto en combustible desde la crisis de Ormuz

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Madrid, 22 jun (EFE).- Una de las mayores preocupaciones para los conductores españoles es el precio del carburante, lo que supone que el 89 % de los usuarios haya tomado alguna medida para reducir su gasto en combustible ante las subidas provocadas por el conflicto de Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz.

Así, un 48 % asegura haber modificado su forma de conducir para hacerla más eficiente (conducción más suave, marchas largas...), un 25 % ha prestado más atención al mantenimiento del coche para no consumir en exceso y un 16 % ha reducido el uso del coche en favor del transporte público o de caminar.

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Son algunas de las conclusiones del último estudio presentado este lunes por la Fundación CEA y Continental, 'Seguridad vial ante el triple reto: la inflación, coches pesados y clima extremo', elaborado sobre una muestra de más de 1.100 conductores entre los meses de mayo y junio.

El estudio evidencia que el precio es el factor determinante a la hora de mantener el vehículo para más de ocho de cada 10 españoles (88 %), mientras que solo un 6 % sitúa la seguridad por encima del coste.

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Además, un 59 % de los encuestados admite haber pospuesto alguna reparación o mantenimiento por motivos económicos, frente al 50 % del pasado año.

A pesar de que mantener la presión correcta de los neumáticos puede mejorar la eficiencia del combustible hasta un 3 %, tres de cada cuatro usuarios confiesan que ya no la revisan de manera manual y confían en el testigo automático del vehículo, ha señalado Alberto Muñoz, director de comunicación y relaciones públicas de Continental.

El presidente de la Fundación CEA, Rafael Fernández Chillón, ha incidido en la importancia que tiene en la seguridad la presión de las ruedas, por lo que ha instado a revisarla una vez al mes o antes de iniciar un viaje.

La fidelidad a las compañías se desploma por motivos económicos y más de ocho de cada 10 conductores (85 %) optan por cambiar de aseguradora cada año para encontrar la opción con el precio más bajo.

Los conductores muestran un gran desconocimiento sobre los vehículos de gran volumen, como los SUV y los coches eléctricos, a pesar de su auge, de tal forma que el 51 % conoce que no sabe que el mayor peso de estos incrementa de forma directa la distancia de frenado.

Aunque casi el 60 % considera que este tipo de coches son vehículos más seguros para los ocupantes, el 88 % los ve como un peligro potencial para terceros en caso de impacto.

Ante situaciones de 'aquaplanning' (el coche flota sobre el agua) provocadas por lluvias torrenciales, la mayoría de los conductores (87 %) reaccionaría de manera correcta reduciendo la aceleración progresivamente, y el riesgo de reventón del neumático por el calor extremo del verano es el peligro más reconocido por los usuarios de forma casi unánime (91 %).

El 88 % de los encuestados afirma que el precio final sigue siendo el factor determinante y no estaría dispuesto a asumir un incremento en la factura por motivos medioambientales al comprar un neumático. EFE

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