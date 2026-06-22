Espana agencias

El IGN emite aviso a Protección Civil al intensificarse la actividad sísmica en Tenerife

Guardar
Google icon

Santa Cruz de Tenerife, 22 jun (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha enviado al Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias un aviso de aumento de frecuencia de la actividad sísmica en Tenerife en las últimas horas, si bien recalca que no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo.

Todo ello tras constatar una intensificación de la actividad sismo volcánica en el subsuelo de Tenerife, principalmente al oeste de Las Cañadas del Teide, al contabilizar 221 eventos de baja frecuencia en las últimas 48 horas.

PUBLICIDAD

Desde la madrugada del sábado al domingo y especialmente en la madrugada del domingo al lunes, a las 2:07 horas, se han detectado varios pulsos de actividad sísmica de baja frecuencia en la misma zona donde se viene registrando una actividad habitual en los últimos meses.

Fue a esa hora cuando, "siguiendo los protocolos habituales", se envió el aviso a Protección Civil.

Fuentes del IGN consultadas por EFE señalan que con anterioridad ya se han enviado este tipo de avisos pero que hasta ahora no se informaba de ello.

PUBLICIDAD

Durante esta intensificación de la actividad, el IGN ha identificado eventos volcano-tectónicos ordinarios, eventos híbridos y eventos LP.

Todos ellos presentan "una gran correlación entre sí" a partir de la tarde del sábado, aunque ninguno de ellos ha sido sentido por la población.

Ya entre el jueves y viernes pasado, el IGN había registrado 79 terremotos en la misma ubicación.

Los eventos sísmicos detectados son todos muy similares: sus magnitudes son menores de 2 MbLg y la mayoría de los epicentros se encuentran situados en la zona oeste de Las Cañadas, como en otras ocasiones, principalmente en los términos municipales de Guía de Isora, Vilaflor de Fasnia y Santiago del Teide.

Las profundidades se sitúan mayoritariamente en torno a 10-15 kilómetros por debajo del nivel del mar.

El IGN hace hincapié en que esta actividad es similar a la de febrero y marzo pasados.

Por último, aclara que debido a la baja amplitud de las señales analizadas, los datos del número de eventos, así como el rango de sus magnitudes y profundidades, aún son provisionales.

Y que cuando se realice un análisis aún más pormenorizado la cifra de eventos podría aumentar y se ofrecerán rangos de magnitudes concretas en el catálogo oficial del IGN. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A prisión 11 años por violencia de género a su expareja y agresión sexual a hija de ella

Infobae

Las hipotecas moderan al 2,3 % su crecimiento en abril aunque suman 22 meses al alza

Infobae

El Supremo impone a Aldama 4 años y medio de cárcel pero suspende la ejecución de la pena

Infobae

Sánchez y Pradales mantendrán una nueva reunión bilateral antes de agosto

Infobae

La familia del matemático Julio Rey Pastor cede el legado documental familiar al CSIC

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y libra de prisión al comisionista Aldama por mordidas en el ‘caso mascarillas’

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y libra de prisión al comisionista Aldama por mordidas en el ‘caso mascarillas’

Dimite Keir Starmer, primer ministro británico

EL CGPJ expedienta al juez Peinado por atacar a la policía para justificar la retirada del pasaporte a Begoña Gómez

El juez Peinado cita a Begoña Gómez el miércoles por la tarde para que entregue el pasaporte

Los medios internacionales hablan de Begoña Gómez, “la primera dama sin pasaporte”, pero también del juez Peinado: “Ha estallado como una bomba en España”

ECONOMÍA

Derechos Sociales convoca ayudas de hasta 10.000 euros para estudiantes con discapacidad: requisitos, plazos y cómo solicitarlas

Derechos Sociales convoca ayudas de hasta 10.000 euros para estudiantes con discapacidad: requisitos, plazos y cómo solicitarlas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir solo será lo más común en España en 2041, pero pagar una renta ya exige casi dos sueldos: para alquilar un estudio necesitas 34.000 euros netos al año

Los españoles “malgastan” la paga extra: saldar deudas, crear un colchón de emergencia o invertir, las claves para aprovecharla mejor

Kiko Rodríguez, propietario de un restaurante a pie de playa en la Costa del Sol: “El mayor reclamo del negocio es el espeto”

DEPORTES

Las cuentas de España para clasificarse primera en el grupo H del Mundial y evitar a Argentina: qué pasa si gana, empata o pierde con Uruguay

Las cuentas de España para clasificarse primera en el grupo H del Mundial y evitar a Argentina: qué pasa si gana, empata o pierde con Uruguay

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Las mejores jugadas de Irán-Bélgica en el Mundial 2026 en este video resumen: los porteros definen el 0-0 y los ‘Diablos Rojos’ vuelven a pinchar

Lamine Yamal pone sobre aviso a Uruguay tras la goleada de España a Arabia Saudí: “Ahora vamos a por ellos”

El espejismo de las estadísticas: por qué España empató contra Cabo Verde y goleó a Arabia Saudí con números casi idénticos