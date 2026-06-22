Detenido por apuñalar a un hombre en el centro de salud de Armilla (Granada)

Granada, 22 jun (EFE).- Un joven de 21 años ha sido detenido por apuñalar en el centro de salud de Armilla (Granada), a otro hombre de 34 que tuvo que ser evacuado al hospital para ser atendido de las heridas.

Los hechos ocurrieron en torno al mediodía de este pasado domingo, ha informado a EFE la Guardia Civil, que investiga la posibilidad de que existiera algún tipo de rencilla previa entre ambos.

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Los dos debieron encontrarse en el centro de salud, donde se produjo la agresión.

La víctima, que recibió al parecer una puñalada, fue trasladada a un centro hospitalario, aunque su vida no corre peligro, mientras que el presunto agresor fue detenido poco después, según las fuentes. EFE

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