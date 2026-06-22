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Un pueblo de 70 habitantes convoca un concurso nacional de chapas frente a las pantallas

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Jugar a las chapas hace unos años era uno de los entretenimientos más habituales de niños y niñas, quienes trasladaban a las tapas de las botellas de refrescos los maillots más conocidos de las competiciones ciclistas o los equipos de fútbol, para adaptar el juego a sus diferentes modalidades.

En el caso de esta competición de Villaco, serán tres horas de pugna por encontrar a los primeros campeones de España en esta modalidad, bajo el leja 'Este verano te damos la chapa contra las pantallas'.

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El objetivo inicial es reunir a más de un centenar de participantes provenientes de distintos puntos de España para disfrutar juntos de un juego que en los últimos años ha vuelto a ponerse de moda entre los más pequeños y a llenar de ocio y diversión los patios de muchos colegios.

Los interesados deberán apuntarse a través del correo electrónico concursonacionaldechapas@gmail.com, donde deberán aportar su nombre completo y edad de los participantes.

El campeonato contará con dos categorías oficiales adaptadas a las edad y experiencia de los participantes: la Infantil (de 5 a 13 años) con un circuito para niños que fomenta la participación, la diversión y la habilidad; y la Absoluta (de 14 a 99 años) con un recorrido más técnico y exigente, donde la precisión, la estrategia y la experiencia serán determinantes.

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Cada participante competirá con una única chapa y estará acompañado durante todo el recorrido por un juez oficial encargado de supervisar el cumplimiento de las normas y registrar el tiempo realizado por cada participante mediante un cronómetro individual, con el objetivo de completar el recorrido en el menor tiempo posible.

Están previstos diferentes premios para los tres primeros clasificados de cada categoría. EFE

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