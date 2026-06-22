La ruta gastronómica de Silvia Abril para ‘comerse’ Barcelona: de un nuevo templo del vermú a un chiringuito escondido

Los restaurantes favoritos de Silvia Abril en Barcelona, según la Guía Repsol (Montaje Infobae)

Nos imaginamos que el día a día de Silvia Abril es, como poco, un ir y venir frenético. La actriz y humorista acaba de estrenar la película Todos los colores; mientras se prepara para la llegada de Burundanga y de María Martínez Ruiz no puede volver, próximamente en carteleras. También ha tenido entre manos la obra de teatro El firmament y, por supuesto, el late night ‘I ara què?’. Pero tantos quehaceres no le impiden disfrutar de otra de sus grandes pasiones: la buena gastronomía.

La cómica catalana es una gran conocedora del panorama gastronómico de Barcelona, algo que hoy se traduce en una lista de recomendaciones de la mano de la Guía Repsol. Y es que Abril es una de las más de 60 celebridades que han participado en la última edición de los Soletes de Verano de Repsol, un sello destinado a las cocinas más informales que, este año, vienen recomendados por las caras más conocidas del panorama artístico, cultural y social español.

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Actores, cantantes, presentadores, escritores y personalidades españolas han compartido sus destinos gastronómicos favoritos, creando una selección de más de 250 chiringuitos, cafeterías, bares y restaurantes donde disfrutar este verano. Silvia Abril ha sumado su parte con cuatro pistas ‘gastro’ en la provincia de Barcelona, tres de ellas dentro del área metropolitana y otra en la comarca del Bajo Llobregat.

Casa Mimosa

La primera parada de la actriz en la Ciudad Condal es en H10 Casa Mimosa, un hotel ubicado en el Eixample, justo al lado del Passeig de Gràcia, que se levanta en la misma manzana que la extraordinaria Casa Milà de Antoni Gaudí, más conocida como La Pedrera. En lo gastronómico, el hotel esconde varias joyas. Para tomar una copa podemos elegir entre el bar del lobby y la terraza de la azotea, con piscina incluida, mientras que el restaurante El Til•ler es ideal para disfrutar desde el desayuno hasta la cena con una cocina de inspiración mediterránea.

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Barcelona, Spain - November 26, 2021: Facade of Casa Mila or La Pedrera building in Barcelona on an autumn sunny day. Famous architectural masterpiece

Marta’s Lemon Pie

La segunda parada de la humorista toma un sabor dulce gracias a un bizcocho muy especial. Su Solete es para Marta’s Lemon Pie, una empresa de repostería que vende sus pasteles online y a restaurantes de la zona, pero que también cuenta con dos cafeterías para la degustación (C. Balmes, 387 y Av. Diagonal, 557).

Al frente de este negocio se encuentra Marta, una pastelera que comenzó triunfando gracias a su receta de lemon pie, una deliciosa tarta de limón con merengue que al principio solo presentaba en comidas con familiares y amigos. Animada por sus más allegados, decidió ofrecerla a los restaurantes y así nació Marta’s Lemon Pie. En la actualidad, Marta y su equipo de ocho reposteros elaboran todo tipo de tartas y pasteles para más de 150 restaurantes en Barcelona.

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Morro Fi

Siguen las recomendaciones con un nuevo templo del aperitivo en la ciudad. Morro Fi comenzó siendo un blog de recomendaciones gastronómicas, un proyecto que se transformó hasta convertirse en uno de los mejores lugares para hacer culto al vermut de Barcelona. Sus cinco locales (Consell de Cent; Saragossa, 66; L’illa Diagonal; Bonanova, 105; c/ Londres 23) son destino perfecto donde tomar un vino o una caña bien servida y acompañarlos con alguna de sus latas, conservas premium o encurtidos.

La barra de Morro Fi, en Barcelona (CRÜ)

Punta Roca by Tibu-Ron, en Castelldefels

Para la última recomendación de Silvia tenemos que salir de la urbe, alejándonos poco más de 20 kilómetros de los coches, edificios y monumentos. Nos vamos a Castelldefels para conocer Punta Roca by Tibu-Ron, un chiringuito escondido en Cala Ginesta donde disfrutar de una cocina mediterránea salpicada de toques de fusión. Las tapas, carnes, mariscos y pescados de lonja son los protagonistas de la casa, con muchas recetas preparadas a la brasa y un arroz de escándalo.

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Chiringuito Punta Roca by Tibu-Ron (Instagram / @puntaroca.tiburon)

Los troncos y cañas de la estructura y la decoración de este restaurante, con mesas en la misma arena, le dan un aire balinés que lo convierte en el favorito de muchos por la zona de la costa barcelonesa.

Todos los nuevos Soletes

Los Soletes son lugares con una propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Esta distinción nació en 2021 y funciona gracias a un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que busca constantemente lugares que merecen recibir este sello.

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Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo. En este mapa, se pueden observar los nuevos bares y restaurantes destacados por cada uno de los participantes en esta edición.