El Supremo asegura que Aldama ha colaborado con información "veraz y relevante"

Madrid, 22 jun (EFE).- El Tribunal Supremo asegura que el comisionista Víctor de Aldama, al que ha condenado a 4 años y medio de cárcel por el caso mascarillas, ha proporcionado información "veraz y relevante" y "medios de prueba" a la investigación del caso Koldo, que han permitido ahondar en ella y confirmar ciertos aspectos.

Este es el principal motivo por el que los magistrados han decidido que se le suspenda la ejecución de la pena, a condición de no volver a delinquir, presentar un informe semestral de actividades y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

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Aldama que había acudido junto a su abogado a la lectura del fallo de la sentencia, convocados por la Sala del Supremo que la ha dictado, ha manifestado a la salida del Tribunal su satisfacción por la decisión y ha agregado: "Espero con que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren", en alusión a los casos de corrupción que se están instruyendo en la Audiencia Nacional.

El Supremo sostiene que Aldama "no se ha limitado a confesar los hechos objeto de acusación, amoldando su testimonio al resultado de las pruebas conocidas".

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"Por el contrario", señalan, ha aportado "documentación sobre viajes, ingresos económicos a los otros acusados y contratos de arrendamiento de inmuebles", entre ellos el que se formalizó para Jéssica Rodríguez, que fue novia de José Luis Ábalos, o el contrato de arrendamiento con opción a compra de un piso del paseo de la Castellana para beneficio del exministro.

También "aportó información relevante sobre el posible amaño en las adjudicaciones de obras públicas que han sido remitidas a los Juzgados de Instrucción que instruyen esos hechos con nuevos implicados que están siendo investigados" en la Audiencia Nacional.

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Todos esos documentos, indica la sentencia, "han sido objeto de análisis y pericia para corroborar sus manifestaciones, reconociendo su participación en los hechos y afirmando las de los otros acusados".

"En definitiva, consideramos que este acusado ha prestado una cooperación plena y continua, a lo largo de todo el procedimiento, mantenida y completada en el juicio oral, facilitando información veraz y relevante, medios de prueba y datos significativos para la acreditación de los hechos enjuiciados", destacan los magistrados.

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Aldama, según la sentencia y él mismo admitió, "era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a José Luis Ábalos y a Koldo García". EFE