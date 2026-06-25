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El Maracaná y el Corcovado se iluminan a un año del Mundial de fútbol femenino Brasil 2027

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Río de Janeiro, 25 jun (EFE).- El estadio Maracaná y el Cristo Redentor en la cima del Corcovado, dos de los monumentos más emblemáticos de Río de Janeiro, recibieron una iluminación especial este miércoles en uno de los actos que dieron inicio de la cuenta regresiva de un año para el comienzo del Mundial de fútbol femenino que Brasil albergará en 2027.

Las figuras de colores que iluminaron ambos monumentos, en los que destacaron el verde y el amarillo de la bandera brasileña, fueron proyectadas en el mismo momento del partido en que la selección masculina brasileña se impuso por 3-0 a la escocesa y garantizó clasificación a la próxima fase del Mundial 2026.

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Igualmente para destacar la bautizada por la FIFA como "One Year To Go" para el Mundial Brasil 2027 las ocho ciudades brasileñas que servirán como sedes para la competición inauguraron murales artísticos alusivos al evento.

Los murales fueron elaborados por artistas mujeres locales que recibieron la encomienda de traducir en arte la relación de las brasileñas con el fútbol y el crecimiento de la modalidad en el país.

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El mural de Río de Janeiro fue realizado por la artista Paula Cruz en una calle próxima al Maracaná y el de São Paulo lo elaboró Aline Bispo en una calle vecina al Beco do Batman, la callejuela en donde este tipo de murales artísticos son toda una atracción turística.

Las autoridades de Brasilia, por su parte, reunieron a cerca de 700 estudiantes de escuelas deportivas públicas en un acto especial en el Estadio Nacional.

La décima edición del Mundial femenino será disputada entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 en estadios de las ciudades de São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Salvador, Recife, Fortaleza y Porto Alegre.

El torneo, el primer mundial femenino en un país sudamericano, reunirá a 32 selecciones y ya tiene 14 clasificadas, entre ellas España, vigente campeona, y las tres representantes de Sudamérica: la anfitriona Brasil, y Colombia y Argentina, que fueron respectivamente campeona y subcampeona de la Liga de las Naciones de Conmebol este año.

Australia fue el primer país en garantizar su cupo y China, que organizó los mundiales de 1991 y 2007, clasificó por novena vez, mientras que Corea del Sur lo hizo por quinta vez.

Corea del Norte, vigente campeón en las categorías sub-17 y sub-20, disputará el Mundial adulto tras 16 años de ausencia.

Asia también será representado por Filipinas y Japón, y Oceanía por Nueva Zelanda.

Por Europa ya cuentan con cupo, además de España, Alemania, Dinamarca y Francia. EFE

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