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Messi celebra otro cumpleaños en un Mundial

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Santiago Carbone

Kansas City (EE.UU.), 24 jun (EFE).- Pocos días después de convertirse en el goleador histórico de los mundiales con sus dos tantos contra Austria, Lionel Messi celebró este 24 de junio sus 39 años y una vez más lo hizo trabajando con Argentina en un torneo de este tipo.

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"Anoche arrancamos con una linda sorpresa", contó en sus redes sociales, donde compartió una foto con un pastel de cumpleaños en la que estaba acompañado por algunos de sus compañeros, entre ellos Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi.

Este miércoles, todo el plantel de la Albiceleste compartió un momento con Messi en el que cada jugador se puso una camiseta con una fotografía en la que se podía ver distintos momentos de ellos junto al futbolista de Inter Miami.

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Cada una de estas estaba acompañada por una leyenda que dice: "A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles... Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños capitán. Te amamos. Que seas inmensamente feliz!".

Mientras tanto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió un video del número 10 acompañado de un mensaje que indica: "Que seas muy feliz, Leo. Más feliz de lo que nos haces a nosotros. ¡Feliz cumpleaños, capitán!".

En horas de la tarde, la selección de Argentina trabajó en el Sporting KC Training Centre de Kansas City. Primero ingresó al campo Lionel Scaloni y luego un grupo de futbolistas que comenzaron a jugar con un balón.

Messi saltó al campo minutos después acompañado por un grupo de compañeros y de inmediato se puso a trabajar.

Este fue el último entrenamiento abierto a la prensa llevado a cabo por Argentina antes de viajar a Dallas, donde el próximo 27 de junio se medirá con Jordania en uno de los juegos que cerrarán el Grupo J.

Con dos victorias en igual cantidad de presentaciones, la Albiceleste ya se aseguró el primer lugar y, tras ese partido, se medirá en Miami con el segundo de la zona H, que integran España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

 Otra celebración en una Copa del Mundo 

Nacido en la ciudad argentina de Rosario en el año de 1987, el ocho veces ganador del Balón de Oro alcanzó sus 18 años en medio del Mundial sub-20 disputado en 2005 en Países Bajos.

Un día después de su cumpleaños, Argentina venció por 3-1 a España con tantos de Pablo Zabaleta, Gustavo Oberman y Messi en un encuentro enmarcado en los cuartos de final.

La Albiceleste conquistó el Mundial sub-20 al vencer por 2-1 a Nigeria en la final con dos goles de Messi.

Un año después, el capitán argentino fue convocado para disputar la primera de las seis Copas del Mundo que jugó hasta el momento.

En esa oportunidad, el equipo que por entonces dirigía José Néstor Pékerman selló su boleto a los cuartos de final al vencer por 2-1 a México el 24 de junio.

De acuerdo con esto, celebró el cumpleaños con una victoria en un encuentro que su equipo ganó gracias a los tantos de Hernán Crespo y Maximiliano Rodríguez. El rosarino ingresó a los 84 minutos en lugar de Javier Saviola.

Cuatro años más tarde, Argentina disputó su último partido de la fase de grupos de Sudáfrica 2010 dos días antes de que Messi alcanzara los 23 años. El equipo que en ese momento dirigía Diego Armando Maradona derrotó por 2-0 a Grecia con tantos de Martín Demichelis y Martín Palermo.

En Brasil 2014, Messi volvió a jugar un 25 de junio. La Albiceleste derrotó por 2-3 a Nigeria con dos tantos del número 10 y uno del defensor Marcos Rojo.

Finalmente, en Rusia 2018, el goleador jugó dos días después de su cumpleaños y nuevamente lo hizo frente a Nigeria. Esta vez fue con victoria por 1-2 con un gol suyo y otro de Marcos Rojo. EFE

(foto) (video)

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