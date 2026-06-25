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Vinícius: "El regreso de Neymar es muy importante para todos nosotros"

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Miami (EE.UU.), 24 jun (EFE).- Vinícius Junior se mostró alegre después de la victoria de Brasil por 0-3 ante Escocia este miércoles, que selló el liderato del Grupo C, y destacó la importancia del regreso de Neymar a la selección, tras casi tres años ausente.

"Es un momento muy importante para todos nosotros, porque regresa nuestro ídolo, un tipo que siempre luchó e hizo de todo para estar aquí con nosotros", dijo el jugador del Real Madrid en la zona mixta.

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"Espero que pueda seguir evolucionando y mejorando para darnos el resultado en el transcurso de la competición, que es lo más importante", agregó.

Neymar saltó al terreno de juego en el minuto 76 en sustitución de Matheus Cunha cuando el marcador ya reflejaba el 0-3 definitivo.

El extremo no tuvo grandes destellos, aunque el cuarto de hora que estuvo sobre el campo le ayudó a tener ritmo de juego, después de la lesión que sufrió hace un mes y le mantuvo apartado del grupo hasta la semana pasada.

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El último partido de Neymar con la 'Seleçao' se remontaba a octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en la rodilla en las eliminatorias sudamericanas contra Uruguay en Montevideo.

Sobre el partido, en el que Vinícius anotó un doblete, el delantero dijo que fue "el mejor" en lo que va de torneo, pero sostuvo que deberán seguir evolucionando de cara a las eliminatorias.

"Creo que encontramos nuestra mejor formación dentro de la competición, donde jugamos más cerca, defendemos mejor y atacamos mejor. Creo que el míster (Carlo Ancelotti) solo va a mejorar lo que ya venimos haciendo bien", expresó.

Vinícius ya suma cuatro goles en el Mundial, lo que le equipara con otros grandes goleadores como Erling Haaland y Kylian Mbappé, y le deja a un gol de Lionel Messi.

"Tenía la certeza de que en el momento adecuado volvería a brillar con la camiseta de la selección brasileña", añadió.

Y agregó que anteriormente no había logrado mostrar su verdadero fútbol con Brasil, pero que el Mundial era "el mejor escenario para poder marcar goles y hacer grandes partidos". EFE

(video)

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