Sebastián Beccacece: "Si las cosas no se dan, me tendré que ir"

East Rutherford (EE.UU.), 24 jun (EFE).- El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, insinuó este miércoles que se "tendrá que ir", en caso de que la Tri no gane a Alemania en Nueva Jersey y sea eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026.

"Tenemos la posibilidad de avanzar y si las cosas no se dan, me tendré que ir de un lugar al que quiero mucho, pero sé que esto va de resultados, más allá de merecimientos", dijo el técnico argentino en rueda de prensa, en el MetLife Stadium, donde se disputará el encuentro este jueves.

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El preparador afirmó que tiene la confianza "a tope" y que encara el decisivo compromiso contra el cuadro germano con "calma y tranquilidad".

"El grupo, en la adversidad, está más unido y convencido. Eso no tiene precio, es un valor humano excepcional el que tenemos", reivindicó.

Asimismo, dijo que no cambiará "demasiado" al equipo con respecto a la derrota frente a Costa de Marfil (1-0) y al empate ante Curazao (0-0) en el Grupo E, dos resultados que han complicado su pase a la próxima fase y han enfurecido a una parte de la afición.

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"Comprendo el enojo de la gente porque hemos despertado esa ilusión. Los insultos hacia mí los entiendo, los comprendo", dijo.

"Prefiero que estén enojados conmigo porque los chicos no se lo merecen", añadió.

Sobre el acoso que ha recibido su familia, Beccacece restó importancia a lo sucedido.

"Les pregunté si era grave y me dijeron que no. Lo interpreto como el dolor de un hincha cuando su equipo pierde y el dolor de una hija cuando insultan a su papá", comentó.

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No obstante, subrayó que sería "bueno" que no pasase, aunque añadió en que no vio "ningún tipo de gravedad al asunto".

"Si hubiera sido algún tipo de agresión, hubiera sido otra cosa", matizó.

Con todo, defendió que "volvería a repetir" el mismo camino que le ha traído al Mundial 2026.

"Mientras tenga vida, voy a pelear hasta el final", zanjó.

Sobre cómo enfrentar a Alemania, el entrenador argentino apostó por "saber gestionar los tiempos, los ritmos y los momentos" ,y "ser muy selectivos y precisos", justamente lo que le faltó a su equipo en las dos primeras jornadas. EFE

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