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Nagelsmann elogia a Ecuador: "Jugaron muy bien y merecieron ganar los otros partidos"

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East Rutherford (EE.UU.), 24 jun (EFE).- El técnico de Alemania, Julian Nagelsmann, elogió este miércoles a la selección ecuatoriana, su rival en la última jornada del Grupo E, de la que dijo que "debió haberse llevado la victoria" ante Costa de Marfil y Curazao.

"El equipo ecuatoriano ha jugado muy bien los otros dos partidos, creo que se deberían haber llevado la victoria. Son un equipo muy sólido", afirmó el seleccionador en la rueda de prensa previa al encuentro frente a la Tri, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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El preparador de 38 años espera que el combinado sudamericano lo dé "todo" sobre el césped este jueves y "salga más al ataque" que de costumbre, ya que depende de una victoria para seguir con opciones de clasificación, mientras que la Mannschaft tiene asegurado el liderato del grupo pase lo que pase.

"Han anotado muchísimos goles durante la fase de clasificación y, además, con un 1-0 les vale para ganar porque son muy fuertes físicamente", valoró sobre el cuadro que dirige el argentino Sebastián Beccacece.

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También dijo que la plantilla ecuatoriana tiene "nombres de gran calibre" y cuenta con un auténtico "muro defensivo".

"No han materializado todos los goles potenciales, pero son un equipo que nos lo va a poner muy difícil", manifestó el seleccionador, según la traducción simultánea al español de la FIFA.

Nagelsmann también se mostró orgulloso de su equipo por la facilidad para trabajar con los jugadores y la trayectoria positiva de los últimos tres años, que -subrayó- "no han sido fáciles".

"Hemos dado pasos importantes, seguimos mejorando. Es un equipo brillante, con jugadores brillantes, y espero que podamos seguir dando pasos en el torneo", confió. EFE

(foto)

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