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McKenna, Hickey y Ferguson, bajas en el entrenamiento de Escocia

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Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El zaguero del Dinamo Zagreb Scott McKenna, el defensa del Brentford Aaron Hickey y el centrocampista del Bolonia Lewis Ferguson no entrenaron este domingo con el resto de componentes de la selección de Escocia, que ha iniciado el trabajo con la vista puesta en el encuentro del próximo miércoles, contra Brasil, en la última jornada del Grupo C del Mundial de fútbol.

Los tres jugadores realzaron trabajo individual en los campos de Charlotte, en Carolina del Norte. Hickey, lateral derecho, fue sustituido ya en el primer duelo, ante Haití y no jugó frente a Marruecos, mientras que McKenna arrastra molestias en la pantorrilla derecha desde que Escocia llegó a Estados Unidos. Aún no ha debutado. Y Ferguson jugó el choque completo ante Marruecos, pero acabó excesivamente cargado.

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Kieran Tierney, del Celtic, acabó fatigado y con calambres el partido ante el equipo africano, que ganó por 1-0, pero se ejercitó con normalidad con el resto de jugadores.

"Scott McKenna está bien, Lewis Ferguson es quien más ha corrido en el torneo, así que simplemente está descansando. Aaron Hickey será monitoreado en los próximos días y la decisión sobre su participación en los entrenamientos del lunes se tomará en la reunión de esta noche", explicó el segundo entrenador de Escocia, Steven Naismith.

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Escocia ya ha iniciado la preparación para el partido con Brasil el próximo miércoles. El conjunto de Steve Clarke ganó a Haití en su debut y tiene un pie en los dieciseisavos de final. Un empate le asegurará la presencia en las eliminatorias por primera vez en su historia. El duelo contra Brasil determinará el futuro del plantel escocés en el Mundial. EFE

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