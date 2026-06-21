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Loren Juarros, el arquitecto del Málaga del sentimiento de pertenencia

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Alberto Fuentes

Málaga, 21 jun (EFE).- El Málaga vive el premio del ascenso a Primera gracias al plan de cantera instaurado por su director deportivo, Loren Juarros, que prometió crear un equipo “de gente de Málaga” y con sentimiento de pertenencia que ha terminado logrando dos ascensos en tres años.

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Lorenzo Juarros García (Mambrillas de Lara -Burgos- 1966), con la experiencia de haber liderado durante una década el proyecto de la Real Sociedad que sacó a talentos como Antoine Griezmann o Asier Illarramendi, llegó a Málaga un 25 de mayo de 2023, días después de que descendiera a Primera RFEF.

Tres años y dos ascensos después, el otrora jugador profesional con casi quinientos partidos en Primera División se ha convertido en el arquitecto de un equipo joven, hambriento y muy malagueño que ha llevado al equipo a Primera División ocho años después.

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“La piedra angular tiene que ser la cantera y la gente de Málaga. En el primer equipo se tiene que ver reflejado Málaga. Que dé rendimiento, por supuesto, pero que sea algo más: que un niño malagueño con 12 años piense que puede ser jugador del Málaga”, defendió el día de su presentación.

Se ha hecho realidad a base de crear un proyecto donde la cantera sea una prioridad y no una solución de urgencia. Catorce son los canteranos que conforman la plantilla del ascenso, y todos renovados hasta, como mínimo, 2028.

En un fútbol cada vez más impaciente, Loren insistió en el largo plazo y en el talento local, dando oportunidades a los jóvenes y aderezándolo con fichajes que encajaran en esta idiosincrasia, fueran veteranos o más noveles.

Esta temporada, cuando el equipo coqueteaba con los puestos de descenso, confió en el técnico del filial, Juanfran Funes, para sustituir a Sergio Pellicer, una decisión poco respaldada por la opinión pública.

El Málaga con Funes ha volado y, por ello, la administración judicial del club, aún sin presidente desde 2020, renovó al tándem Loren-Funes hasta 2028.

“Creo en la cantera, en La Academia y la Ciudad Deportiva. Esa identidad la mantenemos siempre. Este ascenso va a eliminar bastantes fantasmas. El proyecto se ha alimentado con las renovaciones y en este momento tenemos una base de jugadores para seguir creciendo. No van a parar de crecer”, decía minutos después de la conquista de Almería.

Loren ha construido en tres temporadas un Málaga idolatrado por cada vez más gente y no solo por cómo juega, sino por quiénes son los que juegan: chavales de barrios malagueños, niños que se criaron en las categorías inferiores, como David Larrubia, autor de uno de los goles del ascenso. EFE

afl/agr/jap

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