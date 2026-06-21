La falta de gol complica a Ecuador

Santiago Carbone

Kansas City (Estados Unidos), 21 jun (EFE).- La falta de gol tiene a Ecuador contra las cuerdas. Tras su empate sin goles con Curazao en el Grupo E, suma un punto en dos partidos y su próximo encuentro del Mundial 2026 será ante la clasificada Alemania.

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Los dirigidos por Sebastián Beccacece llegaron al torneo con un invicto de 19 partidos que perdieron al caer en su debut por 1-0 frente a Costa de Marfil a los 90 minutos.

Tras ese resultado, el juego ante Curazao era determinante, pero el portero Eloy Room se encargó de sacar su arco en cero y complicó el destino de la Tri.

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El número 1 de la selección de Curazao fue la gran figura y se convirtió en héroe con 15 atajadas que hicieron imposible que los jugadores de Ecuador vulneraran su portería.

Y eso que el planteamiento de Beccacece cambió para este partido. Abandonó la línea de cuatro defensores que había utilizado frente a Costa de Marfil y optó por un 1-3-5-2.

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Piero Hincapié dejó el lateral para jugar en el fondo con William Pacho y Alan Franco. Pervis Estupiñán jugó desde el inicio y se estrenó en la Copa del Mundo.

El carrilero de Milan por la izquierda y John Yeboah Zamora por la derecha abrieron el campo y fueron dos de las figuras de la Tri que sigue sin celebrar un gol en lo que va del torneo.

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Esta falta de gol no es nueva: en las últimas cinco jornadas de las eliminatorias sudamericanas, los de Beccacece anotaron apenas un tanto, convertido por Enner Valencia, de penalti, para derrotar por 1-0 a Argentina. Antes, Ecuador igualó 0-0 con Chile, Brasil Perú y Paraguay.

Y aunque en los amistosos previos al Mundial Ecuador marcó once goles en ocho juegos ante Estados Unidos (1-0), México (1-1), Canadá (0-0), Nueva Zelanda (2-0), Marruecos (1-1) y Países Bajos (1-1), Arabia Saudí (2-1) y Guatemala (3-0) lo cierto es que en esta Copa del Mundo no ha podido convertir.

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En su primer juego del Mundial, ante Costa de Marfil, la Tri remató en 12 oportunidades y solamente uno de estos tiros fue a portería. Además estrelló tres balones contra el poste.

En el segundo, contra Curazao, los de Beccacece tiraron 27 veces y las 15 que fueron a portería quedaron en manos de Room y otro remate acabó estrellándose contra el horizontal.

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Luego de estos resultados, la Tri deberá ganar si quiere mantener opciones de seguir en el Mundial. En este momento, Alemania tiene seis puntos, Costa de Marfil acumula tres y Ecuador y Curazao cierran con un punto cada uno.

Es una misión difícil, pero Moisés Caicedo, centrocampista del Chelsea inglés, ya avisó que el equipo está listo para afrontarla.

"Sabemos que tenemos otra gran oportunidad el próximo partido. Solamente vamos a prepararnos y a pensar en Alemania. Necesitamos un poco de suerte, porque al final creamos tantas chances y que no entre un gol duele un poco. Agradecido con Dios, el sabe cómo hace sus cosas y estamos seguros que nos va a dar muchas alegrías", indicó.

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El próximo 25 de junio, Ecuador se medirá con Alemania en un juego que reeditará uno disputado hace exactamente 20 años por la fase de grupos del Mundial organizado por los europeos. EFE