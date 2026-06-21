Espana agencias

La falta de gol complica a Ecuador

Guardar
Google icon

Santiago Carbone

Kansas City (Estados Unidos), 21 jun (EFE).- La falta de gol tiene a Ecuador contra las cuerdas. Tras su empate sin goles con Curazao en el Grupo E, suma un punto en dos partidos y su próximo encuentro del Mundial 2026 será ante la clasificada Alemania.

PUBLICIDAD

Los dirigidos por Sebastián Beccacece llegaron al torneo con un invicto de 19 partidos que perdieron al caer en su debut por 1-0 frente a Costa de Marfil a los 90 minutos.

Tras ese resultado, el juego ante Curazao era determinante, pero el portero Eloy Room se encargó de sacar su arco en cero y complicó el destino de la Tri.

PUBLICIDAD

El número 1 de la selección de Curazao fue la gran figura y se convirtió en héroe con 15 atajadas que hicieron imposible que los jugadores de Ecuador vulneraran su portería.

Y eso que el planteamiento de Beccacece cambió para este partido. Abandonó la línea de cuatro defensores que había utilizado frente a Costa de Marfil y optó por un 1-3-5-2.

Piero Hincapié dejó el lateral para jugar en el fondo con William Pacho y Alan Franco. Pervis Estupiñán jugó desde el inicio y se estrenó en la Copa del Mundo.

El carrilero de Milan por la izquierda y John Yeboah Zamora por la derecha abrieron el campo y fueron dos de las figuras de la Tri que sigue sin celebrar un gol en lo que va del torneo.

Esta falta de gol no es nueva: en las últimas cinco jornadas de las eliminatorias sudamericanas, los de Beccacece anotaron apenas un tanto, convertido por Enner Valencia, de penalti, para derrotar por 1-0 a Argentina. Antes, Ecuador igualó 0-0 con Chile, Brasil Perú y Paraguay.

Y aunque en los amistosos previos al Mundial Ecuador marcó once goles en ocho juegos ante Estados Unidos (1-0), México (1-1), Canadá (0-0), Nueva Zelanda (2-0), Marruecos (1-1) y Países Bajos (1-1), Arabia Saudí (2-1) y Guatemala (3-0) lo cierto es que en esta Copa del Mundo no ha podido convertir.

En su primer juego del Mundial, ante Costa de Marfil, la Tri remató en 12 oportunidades y solamente uno de estos tiros fue a portería. Además estrelló tres balones contra el poste.

En el segundo, contra Curazao, los de Beccacece tiraron 27 veces y las 15 que fueron a portería quedaron en manos de Room y otro remate acabó estrellándose contra el horizontal.

Luego de estos resultados, la Tri deberá ganar si quiere mantener opciones de seguir en el Mundial. En este momento, Alemania tiene seis puntos, Costa de Marfil acumula tres y Ecuador y Curazao cierran con un punto cada uno.

Es una misión difícil, pero Moisés Caicedo, centrocampista del Chelsea inglés, ya avisó que el equipo está listo para afrontarla.

"Sabemos que tenemos otra gran oportunidad el próximo partido. Solamente vamos a prepararnos y a pensar en Alemania. Necesitamos un poco de suerte, porque al final creamos tantas chances y que no entre un gol duele un poco. Agradecido con Dios, el sabe cómo hace sus cosas y estamos seguros que nos va a dar muchas alegrías", indicó.

El próximo 25 de junio, Ecuador se medirá con Alemania en un juego que reeditará uno disputado hace exactamente 20 años por la fase de grupos del Mundial organizado por los europeos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Extinguido el incendio de cañizos en el Parque Natural alicantino de las Salinas

Infobae

Lunes, 22 de junio de 2026

Infobae

Toni Bou confirma su dominio en Italia y refuerza el liderato en el Mundial

Infobae

El español Thibaut Francois cede en Suiza el liderato de la Copa del Mundo BTT sub23

Infobae

Temas del día de EFE España del lunes 22 de junio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez ya no podrá acompañar a Pedro Sánchez en sus viajes oficiales al extranjero tras la retirada de su pasaporte: de Bruselas a las futuras cumbres

Begoña Gómez ya no podrá acompañar a Pedro Sánchez en sus viajes oficiales al extranjero tras la retirada de su pasaporte: de Bruselas a las futuras cumbres

El municipio de Burgos donde no se puede beber agua del grifo temporalmente tras un acto vandálico en un depósito

El PP considera “lógica” la reacción policial contra el juez Peinado y admite que el juicio contra Begoña Gómez podría acabar sin condena

Los colombianos en España se movilizan de forma masiva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: “La gente está muy motivada”

La Policía afea al juez Peinado su “valoración especulativa” sobre los escoltas de Begoña Gómez y reivindica su “absoluta imparcialidad”

ECONOMÍA

Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche

Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche

Los alimentos que más se han encarecido en el último año: las legumbres verdes lideran las subidas con un alza del 16%

Jubilarse más tarde y cobrar menos pensión: los autónomos ingresan 670 euros menos al mes que los asalariados

Los unicornios existen y hay 5 en España: estas son las empresas españolas valoradas en más de 1.000 millones de dólares

Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

DEPORTES

Mikel Oyarzabal y sus 30 minutos dorados que recuperaron a España

Mikel Oyarzabal y sus 30 minutos dorados que recuperaron a España

Luis de la Fuente y Mikel Oyarzabal, tras el partido contra Arabia Saudí en el Mundial 2026: “Esta reacción es lógica”

Vídeo resumen: así fueron los cuatro goles de España contra Arabia Saudí en la primera victoria en el Mundial 2026

Así te hemos contado la holgada victoria de España ante Arabia Saudí durante el segundo duelo en el Mundial

Estos son los goles que tienen que meter Lamine Yamal y Oyarzabal en este Mundial para ser el máximo goleador español en una edición