Gonzalo Parra y Leire Castrejón lideran al Sur a la victoria sobre el Norte

Madrid, 21 jun (EFE).- Gonzalo Parra, con su triunfo en la categoría masculina, y Leire Castrejón, con el segundo puesto en la femenina, lideraron este domingo al equipo del Sur a la victoria en la tradicional carrera Norte-Sur de 10 kilómetros que reunió a siete mil participantes por el centro de Madrid.

El atleta especialista en 3.000 obstáculos llegó a la cita con marcas acreditadas en 10 km de 28:50 en la Speed Run y de 28:53 en la San Silvestre Vallecana (28:53). En la Norte-Sur registró 30:20 en meta, diecisiete segundos menos que Javier Martínez (Sur), segundo con 30:37; y Sergio Salinero (Norte), tercero con 30:42.

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En la prueba femenina, la burgalesa Lidia Campo (Norte), campeona de España de 10K y subcampeona de medio maratón, repitió la victoria de 2023 con 33:58, secundada en el podio por Leire Castrejón (Sur), segunda con 35:21, y Anabel Gómez (Sur), tercera con 36:08.

En la carrera también participaron Pablo Villalobos, quinto en el maratón de los Europeos de Barcelona 2010 y recientemente ganador del Maratón Alpino Madrileño, y Reyes Estévez, campeón europeo de 1.500 en Budapest 1998, subcampeón mundial de pista cubierta en Lisboa 2001 y con múltiples podios tanto continentales como globales.

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La victoria final por equipos se decide haciendo la media más rápida de tiempos netos de todos sus integrantes, permitiendo que cualquier corredor, con independencia de sus marcas, pueda sentir el placer de ganar por una vez.

En total, en las diecisiete ediciones de la prueba, el Sur domina con un marcador de 12-5. EFE