Espana agencias

El técnico húngaro Kubicsko dice que España está en la élite por la calidad de sus jóvenes

Guardar
Google icon

Rafael Peña

Ceuta, 21 jun (EFE).- El entrenador húngaro Peter Kubicsko, al frente del CN Caballa de Ceuta, de la División de Honor de waterpolo, ha destacado que España se mantiene en el top cinco de las mejores ligas europeas gracias al empuje de sus jóvenes jugadores y que sólo la liga italiana y la de su país están por delante del nivel que ofrece la máxima competición española.

PUBLICIDAD

En una entrevista con EFE, Kubicsko (Budapest, 1981), que ha conseguido la permanencia con su equipo para jugar la próxima temporada su tercer año consecutivo en la élite nacional, ha entendido que España "está por delante de otras con muchos jugadores jóvenes de mucha calidad y cuenta con tres equipos asentados en Europa".

En su opinión, el Zodiac Atletic Barceloneta sigue siendo el principal "activo" de la liga española. "Pienso que seguirá ganando todo en España, con jugadores internacionales de selecciones de varios países y lo demuestra cada año", apunta.

PUBLICIDAD

Un peldaño más abajo están el "Sabadell, que parece ser que bajará un poco por el tema presupuestario, y más atrás el CN Barcelona, que sigue dando pasos firmes, y a partir del cuarto puesto estará todo muy equilibrado".

El húngaro, que llegó a Ceuta en 2022 tras ser director técnico y entrenador del Waterpolo Málaga, resume la exigencia de la División de Honor en un detalle: "Esta temporada empatamos cinco partidos, lo que quiere decir que del quinto al decimosegundo cualquiera te puede ganar y cada semana es una batalla debido a la igualdad".

Kubicsko, exportero del KSI de su país, puntualiza que estar en una liga "tan exigente" es un "orgullo como entrenador" y también "representar a un club que tiene ochenta años de historia, además de una responsabilidad enorme, además de un desafío".

"Nadie nos ayudó en nada, hemos aprendido a base de superar golpes, de nuestros errores y ahora queremos seguir creciendo para ser un club a quien mirar arriba ya que siempre hay que querer más", subraya.

Recurre a los datos estadísticos de la División de Honor para poner de relieve que el Caballa "es donde más público hay en las gradas" y que están "muy agradecidos" por ello, pero que tienen "margen de mejora para fortalecer el vínculo con los aficionados".

"Me hubiera gustado que el Boadilla hubiera seguido y que también ascendiera el Canoe porque hay nueve equipos catalanes, el Echeyde Tenerife, el Canoe y nosotros, es decir, no me hubiera disgustado ir dos veces a Madrid pero hay que felicitar a los clubes catalanes ya que están trabajando muy bien. El Canoe será un equipo peleón y competitivo", argumenta.

En el caso del CN Caballa-Ciudad de Ceuta, que salvó la categoría en la fase de permanencia, reconoce que está "contento" pero que aspiraban a estar "entre los ocho primeros y se tuvo en la mano hasta la última jornada".

El húngaro, que estuvo quince años en Málaga como vicepresidente, director técnico y entrenador de infantiles y del primer equipo del CD Waterpolo Málaga, ahora está centrado en el Ceuta y ha dicho que afrontará la campaña 2026-2027 "con la idea de tener una plantilla más fuerte y el objetivo será estar entre los ocho primeros para pelear por plazas europeas".

"Tenemos que creer en nosotros, hay que aprender como club y lo principal es que ya no somos ningunos novatos y estoy muy orgulloso de los que trabajan en la entidad. El CN Caballa se ha ganado el respeto de todos en la piscina, el proyecto es sólido a corto, medio y largo plazo y nos consta que se habla muy bien de nosotros y los jugadores ya están interesados en firmar aquí, con lo que todo es más fácil", asegura. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere una mujer tras precipitarse por un acantilado en Ferrol

Infobae

Argentina-Inglaterra en México'86: el día en que Maradona se convirtió en dios

Infobae

Argentina juega por la clasificación, Messi por la historia

Infobae

Los servicios de emergencias médicas atienden a 55 personas por el calor en Cataluña

Infobae

El Sevilla aumenta el programa de pretemporada con amistosos ante Ceuta y Torremolinos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La reunión para diseñar la sociedad offshore de Dubái concertada por un escolta de Zapatero en la que el expresidente “no recuerda” si estuvo

La reunión para diseñar la sociedad offshore de Dubái concertada por un escolta de Zapatero en la que el expresidente “no recuerda” si estuvo

La Comunidad de Madrid limita los aforos de las bodas en el monasterio (protegido) más antiguo de la región: hasta 345 asistentes

El abogado de Begoña Gómez denuncia a Peinado por notificar la apertura del juicio oral a través de la prensa

La Justicia expulsa de España a un hombre de 70 años tras haber sido detenido 40 veces

Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

ECONOMÍA

Los unicornios existen y hay 5 en España: estas son las empresas españolas valoradas en más de 1.000 millones de dólares

Los unicornios existen y hay 5 en España: estas son las empresas españolas valoradas en más de 1.000 millones de dólares

Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

La IA reconfigurará el sector de la banca: hasta 25.000 empleos en riesgo en la próxima década y más perfiles tecnológicos

Amancio Ortega tiene el visto bueno para su inversión de más de 1.000 millones de euros en Australia: comprará el 15% de un gigante logístico

Doble jornada para quienes cuidan: casi el 20% de las personas ocupadas con familiares dependientes trabaja 40 horas semanales más sin cobrar

DEPORTES

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del grupo H y última hora del partido

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del grupo H y última hora del partido

A qué hora juega España hoy contra Arabia Saudí y dónde ver el partido: la selección española afronta su segundo encuentro en el Mundial 2026

Qué partido del Mundial se retransmite hoy domingo 21 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

España y el giro de 180 grados que necesita en el partido ante Arabia Saudí tras las malas sensaciones de su debut en el Mundial 2026