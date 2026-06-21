El técnico húngaro Kubicsko dice que España está en la élite por la calidad de sus jóvenes

Rafael Peña

Ceuta, 21 jun (EFE).- El entrenador húngaro Peter Kubicsko, al frente del CN Caballa de Ceuta, de la División de Honor de waterpolo, ha destacado que España se mantiene en el top cinco de las mejores ligas europeas gracias al empuje de sus jóvenes jugadores y que sólo la liga italiana y la de su país están por delante del nivel que ofrece la máxima competición española.

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En una entrevista con EFE, Kubicsko (Budapest, 1981), que ha conseguido la permanencia con su equipo para jugar la próxima temporada su tercer año consecutivo en la élite nacional, ha entendido que España "está por delante de otras con muchos jugadores jóvenes de mucha calidad y cuenta con tres equipos asentados en Europa".

En su opinión, el Zodiac Atletic Barceloneta sigue siendo el principal "activo" de la liga española. "Pienso que seguirá ganando todo en España, con jugadores internacionales de selecciones de varios países y lo demuestra cada año", apunta.

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Un peldaño más abajo están el "Sabadell, que parece ser que bajará un poco por el tema presupuestario, y más atrás el CN Barcelona, que sigue dando pasos firmes, y a partir del cuarto puesto estará todo muy equilibrado".

El húngaro, que llegó a Ceuta en 2022 tras ser director técnico y entrenador del Waterpolo Málaga, resume la exigencia de la División de Honor en un detalle: "Esta temporada empatamos cinco partidos, lo que quiere decir que del quinto al decimosegundo cualquiera te puede ganar y cada semana es una batalla debido a la igualdad".

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Kubicsko, exportero del KSI de su país, puntualiza que estar en una liga "tan exigente" es un "orgullo como entrenador" y también "representar a un club que tiene ochenta años de historia, además de una responsabilidad enorme, además de un desafío".

"Nadie nos ayudó en nada, hemos aprendido a base de superar golpes, de nuestros errores y ahora queremos seguir creciendo para ser un club a quien mirar arriba ya que siempre hay que querer más", subraya.

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Recurre a los datos estadísticos de la División de Honor para poner de relieve que el Caballa "es donde más público hay en las gradas" y que están "muy agradecidos" por ello, pero que tienen "margen de mejora para fortalecer el vínculo con los aficionados".

"Me hubiera gustado que el Boadilla hubiera seguido y que también ascendiera el Canoe porque hay nueve equipos catalanes, el Echeyde Tenerife, el Canoe y nosotros, es decir, no me hubiera disgustado ir dos veces a Madrid pero hay que felicitar a los clubes catalanes ya que están trabajando muy bien. El Canoe será un equipo peleón y competitivo", argumenta.

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En el caso del CN Caballa-Ciudad de Ceuta, que salvó la categoría en la fase de permanencia, reconoce que está "contento" pero que aspiraban a estar "entre los ocho primeros y se tuvo en la mano hasta la última jornada".

El húngaro, que estuvo quince años en Málaga como vicepresidente, director técnico y entrenador de infantiles y del primer equipo del CD Waterpolo Málaga, ahora está centrado en el Ceuta y ha dicho que afrontará la campaña 2026-2027 "con la idea de tener una plantilla más fuerte y el objetivo será estar entre los ocho primeros para pelear por plazas europeas".

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"Tenemos que creer en nosotros, hay que aprender como club y lo principal es que ya no somos ningunos novatos y estoy muy orgulloso de los que trabajan en la entidad. El CN Caballa se ha ganado el respeto de todos en la piscina, el proyecto es sólido a corto, medio y largo plazo y nos consta que se habla muy bien de nosotros y los jugadores ya están interesados en firmar aquí, con lo que todo es más fácil", asegura. EFE

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