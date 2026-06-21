Dani Olmo: “Necesitábamos este partido”

Atlanta (EE.UU.), 21 jun (EFE).- Dani Olmo, futbolista de la selección española, aseguró que 'necesitaban' un partido como el de Arabia Saudí, con goleada 4-0, tras el empate del debut mundialista ante Cabo Verde (0-0), ya que en aquella ocasión “no” tuvieron “las mejores sensaciones”.

“Contento, era el objetivo ganar nuestro primer partido del Mundial y recuperar las buenas sensaciones que no habíamos tenido en el primer partido. Hemos creado muchísimas ocasiones y toca celebrarlo y a por el siguiente”, dijo en zona mixta.

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“Necesitábamos este partido después del debut en el que no tuvimos las mejores sensaciones. Sabíamos que jugando de la manera que veníamos haciendo llegarían los resultados y los goles. Sabemos de la calidad que tenemos en el campo y hoy lo hemos hecho”, añadió.

“Siempre cuando no se gana va a haber ruido de fondo, pero estamos enfocados en lo nuestro. Hoy se ha demostrado que somos un grupo muy fuerte y que cuando hay presión respondemos con garantías. Es la fuerza de este grupo y vamos a seguir hasta el final”, completó.

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Además, ponderó a su compañero -en la selección española y en el FC Barcelona- Lamine Yamal, quien fue titular por primera vez en el Mundial una vez superada su lesión muscular.

“Es muy fácil jugar con él. Llevamos años en el club jugando juntos. Sé cuando necesita que le deje espacios o que quiere asociarse un poco más. Felicitarle por su primer gol en un Mundial, ojalá el primero de muchos”, declaró.

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“Lamine se cuida solo. Tiene los pies en el suelo, trabaja como el que más. Es joven, pero sabe lo que tiene que hacer”, completó.

Por otro lado, también valoró la actuación de otro compañero de club y selección, Ferran Torres, a quien se le anuló un gol ante Arabia Saudí y que no pudo marcar ante Cabo Verde, en un partido en el que dispuso de dos buenas ocasiones.

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“Un gol siempre ayuda a los delanteros, pero le veo bien. Con ganas y motivado. Le han anulado ese gol, pero está cada vez más cerca. Ferran nos va a dar muchísimo en este Mundial”, aseguró Olmo. EFE