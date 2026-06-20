Sectores en Sumar se encaminan a agotar los plazos para tratar de conseguir una dirección de unidad para su asamblea

Movimiento Sumar mantiene el objetivo de superar su crisis interna con una candidatura de unidad para renovar su dirección, aunque los contactos entre los distintos sectores para concretar esa lista de consenso siguen aún en fase incipiente y todo apunta a que se apurarán los plazos para intentar una lista de consenso.

Diversas fuentes subrayan que el objetivo de esta cita congresual es recoser la organización y "pacificarla" tras el cisma generado tras la dimisión de la secretaria de Organización Laura Moreno y las duras críticas contra la actual coordinadora del partido, Lara Hernández, revelando que pesa sobre ella una investigación interna por presunto trato vejatorio a cinco empleados, que desde el entorno de la dirigente niegan.

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En un contexto de máxima tensión el Grupo Coordinador aprobó celebrar su nueva asamblea, la tercera en tres años, el 11 de julio en Madrid y evitó hablar de candidaturas, aunque fijó el calendario que deja hasta el 30 de junio el plazo para presentar listas a la nueva dirección junto a un periodo añadido de subsanación de errores y cambios que concluye el 5 de julio. Es en esa fecha cuando se debe proceder a la publicación oficial de los aspirantes a comandar el partido.

De esta forma, el partido entrará en la fase decisiva en los contactos entre sectores y que determinarán si la asamblea de Movimiento Sumar será de confrontación o habrá al final una única propuesta de consenso para la nueva dirección.

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SIN CANDIDATURAS DE MOMENTO PESE A LAS QUINIELAS INTERNAS

La actual coordinadora aún no ha desvelado si optará a la reelección ni tampoco la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, no ha desvelado si al final optará por ser candidata a ese cargo pese a su perfil suena con fuerza dentro del partido. Esta semana se limitó a comentar que en todo caso la decisión debe ser colectiva.

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Además, distintas fuentes en el partido indican que, como ticket de coordinadoras junto a la parlamentaria, gana enteros la opción de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, quien fue ya una de las coordinadoras interinas cuando dimitió la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como líder orgánica de Sumar.

Por ejemplo, desgranan que, dentro de las alternativas que existen, Rosa Martínez es un perfil que ayuda al consenso, bien vista incluso por el sector de Hernández y que aporta el valor añadido de formar parte del Ejecutivo.

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No obstante, piden prudencia y esperar a que las distintas dirigentes se pronuncien oficialmente sobre cuáles son sus intenciones e incluso un dirigente expresa su pesimismo de que la situación de conflicto se solvente completamente tras la asamblea.

La mayoría de fuentes consultadas apuntan a que el sector de la actual coordinadora ha perdido apoyos y el ala crítica considera que no puede seguir al frente de la organización. Sin embargo, hay voces también dentro del partido que abogarían por darle acomodo a Hernández dentro de la dirección para mandar un mensaje integrador, aunque asumen que esa investigación de maltrato a trabajadores es un handicap.

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NUEVO SECTOR INTEGRADO POR DIRIGENTES TERRITORIALES

En paralelo, otros integrantes de la formación también dibujan un tercer sector a tener en cuenta formado por un grupo de coordinadores autonómicos de comunidades como Andalucía, Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha, donde se ubican figuras como la diputada autonómica andaluza Esperanza Gómez o el magistrado Juan Pedro Yllanes.

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A través de una tribuna en el diario 'Público', avisaban que la nueva asamblea no puede quedarse en un "simple relevo de nombres ni de una disputa de posiciones orgánicas", sino que piden abordar el modelo de organización del partido y debatir sobre la relación que deben mantener con un "PSOE salpicado por la corrupción".

En cualquier caso, las citadas fuentes avisan que tampoco se espere una revolución de cara a esta asamblea, dado que los referentes del partido son los que son y el deseo de todos es que prime la unidad.

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Asimismo, la previsión es que se opte por exprimir todo el plazo para evitar que haya confrontación de candidaturas, el escenario que se quiere evitar a toda costa en Sumar y que empañaría una asamblea cuyo objetivo principal es rearmar al partido y resituarlo tras la renuncia de Yolanda Díaz como referente electoral.

DEBATE SOBRE EL DOCUMENTO POLÍTICO

Paralelamente, la formación aprobó también su nuevo documento político y organizativo, que se someterá a debate a nivel territorial y sectorial, que no modifica inicialmente, dado que el texto está abierto a enmiendas, el modelo de bicefalia en la coordinación del partido.

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El texto reivindica la izquierda con vocación de gobierno, pone en valor a la izquierda de carácter estatal y alude a la opción de alianzas coyunturales con las fuerzas soberanistas, en un contexto donde el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se abrió a encabezar un frente amplio de izquierdas si eso contribuía a la unidad del espacio.