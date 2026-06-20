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Reusser toma el mando en la crono y se jugará con Longo Borghini el título

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Redacción deportes, 20 jun (EFE).- La suiza Marlen Reusser (Movistar) se enfundó el maillot amarillo de la Vuelta a Suiza a falta de una jornada al imponerse en la contrarreloj individual sobre un recorrido de 23,7 kilómetros en Aarburg, donde superó por 9 segundos en la general a la italiana Elisa Longo Borghini, con quien se jugará el título en la jornada reina de este domingo.

Reusser, campeona mundial de la modalidad, confirmó el pronóstico que la situaba como favorita y lo demostró con una crono intachable, firmando un tiempo de 29:36 minutos, a una media de 48 km/hora, superando por 11 segundos al oro universal sub-23, la joven británica de 21 años Zoe Backstedt (Canyon) y en 54 a la francesa Loes Adegeest (Lidl).

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La italiana Elisa Longo Borghini (UAE), entonces líder, defendió el maillot amarillo hasta el final, pero terminó quinta a 1:04 pasando el mando a Marlene Reusser. La mejor española fue Sara Martín (Movistar), puesto 16 a 1:35.

En la general Reusser aventaja en 9 segundos a Longo Borghini y en 1:20 a la francesa Cedrine Kerbaol. Suiza e italiana se jugarán el triunfo final en la jornada reina de montaña del domingo.

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La australiana Brodie Chapman (UAE), campeona nacional contrarreloj y en ruta, puso el listón alto con un tiempo de 30:45 minutos, a una media de 46,2 km/hora. Con la ciclista 'aussie' ya en la silla caliente, la arandina Sara Martín (Movistar) firmó una buena crono a 26 segundos.

El pronóstico empezó a cambiar con la llegada de la campeona británica Zoe Bäckstedt (Canyon), oro mundial sub-23 en la modalidad, quien superó a la australiana en 57 segundos (29:47), la primera en bajar de la media hora. No pudo aproximarse la última ganadora de la París-Roubaix, la alemana Franziska Koch, ni la francesa Loes Adegeest, a 50 y 43 segundos respectivamente.

Las grandes favoritas esperaban en la rampa de salida, dispuestas a arañar un tiempo que las permitiera disputar el triunfo final en la jornada reina de montaña del domingo. Especial atención a la ciclista local Marlen Reusser, quien marcó el mejor tiempo en el primer paso intermedio (Km 10), hasta confirmar su poderío en meta rebajando en 5 segundos la marca de Bäckstedt, ganadora de la tercera etapa de la ronda suiza.

Emoción hasta el final. Restaba por llegar la líder. El maillot amarillo estaba en juego. Reusser soñaba con el liderato, y lo logró por 9 segundos, pues la campeona italiana, aunque se defendió con uñas y dientes, no pudo superar el registro de la suiza, quien ya celebraba en meta su doble éxito de la crono y en la general con sus familiares.

Este domingo finaliza la Vuelta a Suiza con la quinta y última, jornada reina con salida y meta en Villars-sur-Ollon, con un recorrido de 100,4 kilómetros. EFE

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