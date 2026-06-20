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Bono dice que Marruecos juntó bien las líneas y "casi" no sufrió ante Escocia

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Foxborough (EE.UU.) 19 jun (EFE).- El portero de la selección marroquí, Yassine Bounou 'Bono', aseguró este viernes tras la victoria de su equipo por 0-1 ante Escocia en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, que lograron juntar las líneas bien cuando se vieron acosados en los últimos minutos por la escuadra británica y que finalmente "casi" no sufrieron para lograr los tres puntos y oler la clasificación.

"Creo que hicimos un muy buen partido. Nos encontramos un rival bastante firme, con jugadores con mucha experiencia. Decidieron esperarnos un poquito más bajo. Yo creo que nosotros tuvimos mucha paciencia, mucha seguridad de pase y y pudimos crear ocasiones, aunque ellos estaban muy en un bloque bajo", comentó el exjugador del Sevilla sobre el primer tiempo, cuando los suyos anotaron a los 71 segundos y dispusieron luego de muchas ocasiones para ampliar su casillero.

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"Cuando presionarnos un poco más pues también aprovechamos sus espaldas y lo hicimos bien. En los últimos 10 minutos empujaron un poco más para tratar de igual el resultado, y tuvimos que recular. Pero lo hicimos bien, nos juntamos bastante bien y no sufrimos casi", añadió.

Bono quitó peso al hecho de que Marruecos no concretara sus ocasiones tras el gol de Saibari a los dos minutos de partido y consideró normal que su equipo acabara el partido algo más encerrado debido a las acometidas escocesas.

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"Todos los partidos del Mundial son difíciles. Y como ya sabe, con un resultado de 1-0, el rival lógicamente empieza a presionarte más. Y es normal que uno retroceda a defender. Creo que los chicos defendieron bien en los últimos diez minutos cuando ellos nos apretaron un poco", concluyó.

El 1 marroquí insistió en que pese a las claras ocasiones no materializadas en la primera parte, el balance es positivo y apostilló que "cuando uno llega al área, ya sea en ataque o en defensa, el fútbol es así"

"En general, los jugadores hicieron un gran partido. Como dije, todavía tenemos margen de mejora y eso es lo que hay", concluyó.

El portero del Al Hilal saudí aseguró no enterarse "de nada" relacionado con el caso del capitán marroquí, Achraf Hakimi, después de que una corte francesa confirmara que será juzgado por una presunta violación.

Tras la victoria en Boston, Marruecos jugará su tercer partido del Grupo C ante Haití en Atlanta el próximo 24 de junio. EFE

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