'Pasapalabra' roza el 22 % de cuota de pantalla en el estreno de 'AlaZ', su nuevo 'Rosco'

Madrid, 20 jun (EFE).- El concurso de Antena 3 'Pasapalabra' ha alcanzado este viernes un 21,9 % de cuota de pantalla con casi 1,6 millones de espectadores en el estreno de 'AlaZ', la prueba final que releva a 'El Rosco', y alcanza su mejor resultado en cuatro meses, según han indicado fuentes de Atresmedia a EFE.

De hecho, el dato de audiencia logró un 26,1 % al final del concurso, cuando tiene lugar la prueba final, con más de 2,4 millones de espectadores, y se disparó hasta el 28,3 % en el desenlace en el último minuto.

PUBLICIDAD

Según ha informado a EFE la consultora Barlovento con datos de Fifty5Blue, la audiencia media del programa fue de 1.597.000 espectadores y logró 2.710.000 únicos.

Antena 3 se convirtió este viernes en líder de audiencias en todas las cadenas, con 'Pasapalabra' como el programa más visto del día coincidiendo con el estreno de la nueva prueba final 'AlaZ', que mejora en 3 puntos los resultados de audiencia de 'El Rosco'.

PUBLICIDAD

Desde Atresmedia han destacado también que el concurso tuvo una gran repercusión en redes sociales, con un alcance de 53 millones de cuentas durante su emisión.

'AlaZ' es la adaptación de un formato de la televisión suiza que sustituye al histórico círculo de letras, en el que la clave es ir adivinando las palabras a partir de una definición y de las que se conoce su número exacto de letras, por lo que se asemeja al tradicional juego de 'el ahorcado'.

PUBLICIDAD

El objetivo de 'AlaZ', en la que los contrincantes pueden pedir pistas a cambio de tiempo, sigue siendo poner a prueba los conocimientos y la rapidez mental de los participantes, y zanja el caso judicial por el que Atresmedia ha tenido que dejar de emitir el exitoso 'El Rosco'.

El pasado jueves 'Pasapalabra' tuvo lugar el último 'El Rosco', después de que el Tribunal Supremo obligara a la cadena en una sentencia del pasado 21 de mayo a dejar de emitirlo, al considerar que constituye una obra protegida por la propiedad intelectual cuya titularidad corresponde a MC&F.

PUBLICIDAD

Esta prueba ha sido objeto de un litigio judicial desde hace años entre Mediaset (Telecinco), Atresmedia (Antena 3), así como la empresa holandesa MC&F y la productora británica ITV.

Mientras, Telecinco continúa preparando un nuevo programa que incluirá 'El Rosco' como elemento principal y final, después de haberse hecho con los derechos de esta exitosa prueba para adivinar palabras, que se ha emitido conjuntamente con el concurso 'Pasapalabra'. EFE

PUBLICIDAD