España

¿Sobrevaloramos los beneficios emocionales de tener mascota? Un estudio afirma ahora que acariciar a un gato no reduce el estrés

Una investigación británica ha revelado diferencias inesperadas entre especies al analizar cómo afecta interactuar con ellas tras eventos estresantes

Guardar
Google icon
¿Cómo acariciar un gato? - Dr Romero
Acariciar un gato. (Getty)

Acariciar a un gato cuando su dueño está estresado no reduce el malestar y puede asociarse incluso con el impulso de emociones negativas. Son las conclusiones de un estudio publicado en Frontiers in Psychology, difundido por Europa Press, y que compara la interacción con gatos y perros, cuestionando que las mascotas amortigüen el impacto emocional del estrés en el momento en que se produce.

“Nuestros hallazgos indican que la capacidad de amortiguar el estrés no es el mecanismo que provoca el bienestar emocional momentáneo al interactuar con una mascota. La interacción con ninguna de las dos especies actuó como amortiguador de las emociones negativas”, resume la doctora Mayke Janssens, autora principal del estudio y profesora adjunta de psicología en The Open University.

PUBLICIDAD

El resultado más llamativo aparece en los gatos: “En los gatos, incluso observamos que un mayor nivel de interacción se asociaba con una relación más fuerte entre el estrés y las emociones negativas en los dueños”. Entre los dueños de perros, las interacciones con sus mascotas no intensificaron las emociones negativas en situaciones de estrés, pero tampoco las mejoraron. El artículo científico sí señala que, en general, interactuar con una mascota se asocia con más emociones positivas y menos negativas, con independencia de la especie. Según Janssens, esos efectos beneficiosos “parecen ser reales”, pero no se deben a que las mascotas ayuden a manejar mejor el estrés en el instante en que aparece. El estudio subraya así la diferencia entre el efecto emocional general de la mascota y la hipótesis de que sirva para amortiguar el estrés.

Hace más de 500 años, un gato curioso caminó sobre la tinta fresca de un manuscrito, dejando un rastro que perdura hasta hoy. Descubre cómo este accidente revela la fascinante y cercana relación entre humanos y felinos a través de la historia.

Los detalles de la investigación

Para medir esa relación en la vida diaria, los participantes recibieron 10 notificaciones al día durante cinco días consecutivos en una aplicación del móvil. Cada aviso les pedía que indicaran cómo se sentían, qué estaban haciendo y si estaban cerca de sus mascotas e interactuaban con ellas.

PUBLICIDAD

El estudio reunió 7.963 notificaciones de evaluación ecológica momentánea, una técnica que registra respuestas en tiempo real. El análisis se basó en modelos de regresión multinivel y excluyó los momentos en los que coincidían perro y gato, ya que esos casos no permitían comparar con claridad entre especies, según Frontiers in Psychology. Los participantes eran mayores de edad y fueron captados en Países Bajos y Bélgica, de acuerdo con el artículo científico. En los análisis específicos sobre estrés ligado a eventos y emociones negativas, la muestra aportó 1.667 observaciones en el grupo de perros y 718 en el de gatos. El análisis se centró en la interacción con la mascota, no solo en su presencia.

Los autores apuntan que un posible efecto de amortiguación podría depender de que el animal esté presente, y no de que haya más contacto en ese momento. Los autores plantean una hipótesis para explicar el patrón observado en los gatos. “Una posible explicación es que, dado que las interacciones con los gatos suelen ser más pasivas y menos exigentes, un mayor nivel de interacción podría resultar más emotivo. Esto podría no coincidir con la necesidad de apoyo en momentos de estrés”, recoge el estudio.

Temas Relacionados

GatosMascotasAnimalesFitness y BienestarFitness y Bienestar EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caimanes, iguanas y ranas de ojos rojos: la Guardia Civil desarticula en Sevilla una red de tráfico ilegal de especies exóticas

Dos personas han sido detenidas y otras ocho investigadas. Los agentes también encontraron decenas de perros y gatos destinados a la cría y venta ilegal

Caimanes, iguanas y ranas de ojos rojos: la Guardia Civil desarticula en Sevilla una red de tráfico ilegal de especies exóticas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

La ‘oreja de coliflor’ de Topuria y otros estragos en la salud de los luchadores: “Hay secuelas tardías que aparecen años después de la retirada deportiva”

El doctor Marco Romeo, cirujano plástico, analiza para ‘Infobae’ todas los estragos que sufren quienes practican deportes de contacto

La ‘oreja de coliflor’ de Topuria y otros estragos en la salud de los luchadores: “Hay secuelas tardías que aparecen años después de la retirada deportiva”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Ángela Fernández, psicóloga: “No importa cómo empieza alguien contigo, importa cómo se queda”

La especialista explica que la constancia y el cuidado diario son indicadores más fiables que la intensidad de los primeros meses

Ángela Fernández, psicóloga: “No importa cómo empieza alguien contigo, importa cómo se queda”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La tensión marítima entre Reino Unido y Rusia aumenta con la actuación de Londres contra la ‘flota fantasma’ y los disparos rusos: “No pueden esconderse”

La tensión marítima entre Reino Unido y Rusia aumenta con la actuación de Londres contra la ‘flota fantasma’ y los disparos rusos: “No pueden esconderse”

Las “precipitadas” primeras explicaciones de Zapatero meten al expresidente en un callejón sin salida: la negativa a hablar de las joyas reduce su margen de maniobra

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

DEPORTES

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, sábado 20 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vídeo resumen y goles: drama turco y victoria clave de Paraguay en el partido con la primera expulsión por insultar con la boca tapada

El Mundial de las lesiones: cuando se pierde una “oportunidad irrepetible” y queda “en pausa” la vida del futbolista

Brasil supera a Haití por 3-0 y lidera el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos: los goles de Cunha y Vinícius, en vídeo