Page y Felipe González protagonizarán un encuentro-diálogo en Toledo el martes 23 de junio

Toledo, 20 jun (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el expresidente del Gobierno Felipe González protagonizarán este martes 23 de junio un encuentro-diálogo en Toledo con motivo del 50 aniversario de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).

El encuentro lleva por título 'España, su presente y su futuro' y será el primero de una serie de jornadas de interés empresarial, político, científico y divulgativo que Fedeto va a llevar a cabo a lo largo de los próximos 18 meses, según la información que publica en su web la patronal toledana.

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El encuentro-diálogo entre García-Page y Felipe González tendrá lugar el martes 23 de junio a las 18:30 horas y estará moderado por la presentadora de Informativos Telecinco, Ángeles Blanco.

Previamente al encuentro, Fedeto celebrará su asamblea general ordinaria y electoral. EFE