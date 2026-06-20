Espana agencias

Page y Felipe González protagonizarán un encuentro-diálogo en Toledo el martes 23 de junio

Guardar
Google icon

Toledo, 20 jun (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el expresidente del Gobierno Felipe González protagonizarán este martes 23 de junio un encuentro-diálogo en Toledo con motivo del 50 aniversario de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).

El encuentro lleva por título 'España, su presente y su futuro' y será el primero de una serie de jornadas de interés empresarial, político, científico y divulgativo que Fedeto va a llevar a cabo a lo largo de los próximos 18 meses, según la información que publica en su web la patronal toledana.

PUBLICIDAD

El encuentro-diálogo entre García-Page y Felipe González tendrá lugar el martes 23 de junio a las 18:30 horas y estará moderado por la presentadora de Informativos Telecinco, Ángeles Blanco.

Previamente al encuentro, Fedeto celebrará su asamblea general ordinaria y electoral. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo: Impedir la moción para pedir elecciones es "la degradación máxima del sanchismo"

Infobae

Armengol renuncia a ser la candidata del PSOE balear en las autonómicas de 2027

Infobae

La alumna 'de 10': talento chinozamorano que se tomó "con calma y confianza" la PAU

Infobae

Sánchez y Feijóo dan un giro a sus estrategias ante la larga precampaña para 2027

Infobae

Rego amplía su contrato con el Athletic hasta 2030

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La tensión marítima entre Reino Unido y Rusia aumenta con la actuación de Londres contra la ‘flota fantasma’ y los disparos rusos: “No pueden esconderse”

La tensión marítima entre Reino Unido y Rusia aumenta con la actuación de Londres contra la ‘flota fantasma’ y los disparos rusos: “No pueden esconderse”

Las “precipitadas” primeras explicaciones de Zapatero meten al expresidente en un callejón sin salida: la negativa a hablar de las joyas reduce su margen de maniobra

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

DEPORTES

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, sábado 20 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vídeo resumen y goles: drama turco y victoria clave de Paraguay en el partido con la primera expulsión por insultar con la boca tapada

El Mundial de las lesiones: cuando se pierde una “oportunidad irrepetible” y queda “en pausa” la vida del futbolista

Brasil supera a Haití por 3-0 y lidera el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos: los goles de Cunha y Vinícius, en vídeo