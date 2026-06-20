La Unesco examina los detalles de la candidatura de Itálica a Patrimonio de la Humanidad

Sevilla, 20 ene (EFE).- Una delegación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha revisado durante una semana todo lo relacionado para que el Conjunto Arqueológico de Itálica, en Santiponce (Sevilla), sea declarado Patrimonio de la Humanidad.

En un comunicado, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta ha informado de que la delegación estaba encabezada por un técnico del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), que ha examinado los elementos del expediente, la coherencia de la propuesta y las medidas de gestión, conforme a las Directrices Operativas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial.

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Esta misión de evaluación se inició el pasado martes, con la recepción del evaluador por la consejera en funciones, Patricia del Pozo, y posteriormente con un acto con todas las administraciones implicadas en el expediente –Junta de Andalucía, Ministerio de Cultura y Ayuntamiento de Santiponce–, además de los rectores de las Universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, y todo el personal que forma parte de la comisión técnica de la misión de evaluación.

A lo largo de cuatro días, la misión de evaluación ha visitado el yacimiento arqueológico y el teatro, que constituyen los dos componentes de la candidatura, y ha celebrado reuniones con especialistas.

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También se ha dedicado una jornada a los agentes sociales y a la participación social en la sede del Ayuntamiento de Santiponce, para finalizar este viernes con una reunión de clausura.

Esta candidatura, que se inició bajo el auspicio de Unión Cívica del Sur de España (Civisur) en 2018, fue reformulada por la Consejería de Cultura en 2024, con el asesoramiento del experto en patrimonio mundial Cipriano Marín, fallecido hace unos meses, y los catedráticos de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, Fernando Lozano, y de la Universidad Pablo de Olavide, Juan Manuel Cortés y Elena Muñiz, quienes han trabajado con el equipo técnico de la Consejería.

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Esta nueva formulación de la candidatura pone el acento en Itálica como el lugar en el que el emperador Adriano diseñó una ciudad capaz de integrar elementos procedentes de todo el Mediterráneo, singularmente del acervo romano y helenístico, otorgándoles una nueva dimensión. EFE

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