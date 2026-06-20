Espana agencias

La militancia de Junts vota para elegir al alcaldable en Barcelona este fin de semana

Guardar
Google icon

Barcelona, 20 jun (EFE).- La militancia de Junts en Barcelona votará este fin de semana para elegir al candidato a la alcaldía para 2027 en unas primarias a las que se presentan cuatro aspirantes: Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa y Jaume Alonso-Cuevillas.

Los militantes de la federación barcelonesa podrán votar este sábado y domingo de forma telemática, y los resultados se sabrán el domingo por la tarde. Inmediatamente después, está prevista una rueda de prensa del secretario general del partido, Jordi Turull, junto al ganador o ganadora.

PUBLICIDAD

La campaña electoral de las primarias arrancó el pasado sábado 13 de junio y culminó este viernes con un debate a cuatro entre los aspirantes a las primarias en el auditorio de la ONCE en Barcelona.

En el debate, Martí, Calvo, Freixa y Cuevillas situaron vivienda y seguridad como sus prioridades si gobiernan, y evitaron entrar a debatir posibles alianzas postelectorales.

PUBLICIDAD

Junts aceptó celebrar primarias una vez la dirección desistió de encontrar un candidato mediático como sucesor para el exalcalde Xavier Trias, que en 2023 ganó las elecciones pero se quedó sin la vara de alcalde cuando la alianza entre PSC, Barcelona En Comú y PP dio la alcaldía a Jaume Collboni.

Una vez descartado ese 'mirlo blanco', la carrera parecía acotada al vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, y al jefe de filas de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbis, al que Trias avaló públicamente como candidato para 2027.

Rius, hombre de confianza de Carles Puigdemont, renunció a ir a primarias para evitar "divisiones internas" en el partido, según sostuvo en una carta abierta a la militancia en la que explicó que llevaba un año trabajando en un proyecto para ser alcaldable.

Ese paso no evitó que otros candidatos dieran un paso al frente, tras trasladarles la dirección de Junts que, si había varios aspirantes, el partido celebraría primarias.

Así fue como, tras una reunión con Turull, tanto Glòria Freixa, diputada en el Parlament, como Jaume Alonso-Cuevillas, exabogado de Puigdemont y exdiputado en el Parlament y el Congreso, decidieron también presentarse.

Poco después se les sumó la diputada en el Congreso Pilar Calvo tras obtener el beneplácito de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, quien a su vez se lo trasladó al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.

También fueron convocados por Turull, para sondear sus aspiraciones, el exconseller Jaume Giró y el exconseller Josep Maria Argimon, que decidieron no concurrir. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno inicia trámites para que el Campo de Aragón de Ourense sea lugar de la memoria

Infobae

Siete migrantes magrebíes acceden a nado en Ceuta

Infobae

Enrique Álvarez, reelegido presidente de la FEDDF

Infobae

Miles de malaguistas viajan a Almería sin entrada para buscar el ascenso a Primera

Infobae

El japonés Ai Ogura logra su primera 'pole position' de MotoGP y un nuevo récord

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo denuncia la “degradación máxima del sanchismo” por no admitir la moción en el Congreso para pedir elecciones

Feijóo denuncia la “degradación máxima del sanchismo” por no admitir la moción en el Congreso para pedir elecciones

La tensión marítima entre Reino Unido y Rusia aumenta con la actuación de Londres contra la ‘flota fantasma’ y los disparos rusos: “No pueden esconderse”

Las “precipitadas” primeras explicaciones de Zapatero meten al expresidente en un callejón sin salida: la negativa a hablar de las joyas reduce su margen de maniobra

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

DEPORTES

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, sábado 20 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vídeo resumen y goles: drama turco y victoria clave de Paraguay en el partido con la primera expulsión por insultar con la boca tapada

El Mundial de las lesiones: cuando se pierde una “oportunidad irrepetible” y queda “en pausa” la vida del futbolista

Brasil supera a Haití por 3-0 y lidera el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos: los goles de Cunha y Vinícius, en vídeo