La militancia de Junts vota para elegir al alcaldable en Barcelona este fin de semana

Barcelona, 20 jun (EFE).- La militancia de Junts en Barcelona votará este fin de semana para elegir al candidato a la alcaldía para 2027 en unas primarias a las que se presentan cuatro aspirantes: Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa y Jaume Alonso-Cuevillas.

Los militantes de la federación barcelonesa podrán votar este sábado y domingo de forma telemática, y los resultados se sabrán el domingo por la tarde. Inmediatamente después, está prevista una rueda de prensa del secretario general del partido, Jordi Turull, junto al ganador o ganadora.

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La campaña electoral de las primarias arrancó el pasado sábado 13 de junio y culminó este viernes con un debate a cuatro entre los aspirantes a las primarias en el auditorio de la ONCE en Barcelona.

En el debate, Martí, Calvo, Freixa y Cuevillas situaron vivienda y seguridad como sus prioridades si gobiernan, y evitaron entrar a debatir posibles alianzas postelectorales.

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Junts aceptó celebrar primarias una vez la dirección desistió de encontrar un candidato mediático como sucesor para el exalcalde Xavier Trias, que en 2023 ganó las elecciones pero se quedó sin la vara de alcalde cuando la alianza entre PSC, Barcelona En Comú y PP dio la alcaldía a Jaume Collboni.

Una vez descartado ese 'mirlo blanco', la carrera parecía acotada al vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, y al jefe de filas de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbis, al que Trias avaló públicamente como candidato para 2027.

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Rius, hombre de confianza de Carles Puigdemont, renunció a ir a primarias para evitar "divisiones internas" en el partido, según sostuvo en una carta abierta a la militancia en la que explicó que llevaba un año trabajando en un proyecto para ser alcaldable.

Ese paso no evitó que otros candidatos dieran un paso al frente, tras trasladarles la dirección de Junts que, si había varios aspirantes, el partido celebraría primarias.

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Así fue como, tras una reunión con Turull, tanto Glòria Freixa, diputada en el Parlament, como Jaume Alonso-Cuevillas, exabogado de Puigdemont y exdiputado en el Parlament y el Congreso, decidieron también presentarse.

Poco después se les sumó la diputada en el Congreso Pilar Calvo tras obtener el beneplácito de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, quien a su vez se lo trasladó al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.

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También fueron convocados por Turull, para sondear sus aspiraciones, el exconseller Jaume Giró y el exconseller Josep Maria Argimon, que decidieron no concurrir. EFE