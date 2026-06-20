Funes: "Somos de Primera y lo digo con la boca grande: gracias a nuestros 'bichos'"

Almería, 20 jun (EFE).- El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, celebró que el Málaga es de Primera División "gracias a sus 'bichos'", refiriéndose a sus jugadores, y agradeció al club que apostara por él y a la afición malaguista "por arropar desde el principio hasta el final".

"Somos de Primera y eso sí lo digo con la boca grande, gracias a nuestros 'bichos'. Es un espejo importante para ellos que puedan ver todo lo que hicieron para que ocurriese cuando pase el tiempo. Teníamos algo especial con Almería y nos quitamos esa espinita. El último abrazo es para ellos, nos hicieron muy felices a todos", dijo el técnico en rueda de prensa.

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"Un beso a mi mujer y a mi hija, que no pudieron entrar al estadio; a José María Muñoz y a Loren Juarros, porque hicieron 'all in' a la apuesta más arriesgada por mí, y agradecer a toda nuestra gente que nos ha arropado desde el principio hasta el final", recalcó, tras reconocer que intentaría "no emocionarse".

"Ahora nos toca disfrutar en primera persona de todo esto", continuó Funes, aunque lamentó que es posible que Diego Murillo tenga una lesión que "no pinta bien", pero "habrá que esperar a ver qué pasa en las siguientes horas para ver cuál es el alcance", por lo que espera que sea "una mera anécdota".

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Por último, destacó que "la afición es impresionante" y esa "energía nos ha ido multiplicando, y en este último tirón ha sido clave", a lo que añadió que se ha acordado de todos ellos, "los que están aquí, los que nos están esperando en Málaga y los que están arriba".

Antes de que pudiera finalizar la comparecencia, varios jugadores del Málaga interrumpieron con euforia para celebrar junto a su entrenador, entre ellos Chupe, Eneko Jáuregi, Aaron Ochoa o Dani Sánchez. EFE

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