Espana agencias

Epidemias, alertas o amenazas terroristas: Exteriores lanza su campaña estival "para prevenir incidentes" en los viajes

Guardar
Google icon
Imagen EZ7NQRPGMRE5ZJFIATQWEBBU64

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha lanzado la campaña #ViajaSeguro con el objetivo de "prevenir incidentes en el extranjero" este verano. Entre otras cuestiones, el departamento liderado por José Manuel Albares advierte específicamente sobre cada país de los riesgos en materia sanitaria, terrorista o de violencia que pudiera haber en cada país.

En su página web, el Ministerio ofrece dos herramientas "para minimizar riesgos". Una de ellas son las 'Recomendaciones de Viajes', donde se detallan avisos sobre cada país como, por ejemplo, el nivel de alerta terrorista, epidemias, riesgo de secuestro o el peligro que puede tener bañarse en el mar en determinadas zonas.

PUBLICIDAD

A pesar de las advertencias, Exteriores precisa que carecen "de efecto vinculante" y que operan como "mero aviso y consejo". Asimismo, recuerda que "el Estado no resultará responsable por ningún concepto de los daños o perjuicios" que "pudieran ocasionarse a personas o bienes".

INSTA A INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE VIAJEROS

La segunda herramienta que ofrece el Ministerio para esta campaña estival es el 'Registro de Viajeros' en el que insta a inscribirse antes de cualquier desplazamiento para que "las autoridades españolas puedan localizar o contactar a los viajeros españoles en caso de emergencia grave". Además, Exteriores recuerda que es un instrumento completamente gratuito y que ofrece "todas las garantías de confidencialidad necesarias".

PUBLICIDAD

Por otro lado, el Ministerio también insiste en la importancia de contar con una cobertura sanitaria que "incluya gastos de hospitalización y repatriación antes de emprender un viaje al extranjero" porque la atención puede ser "especialmente costosa" en determinados países.

Además, Exteriores recuerda que en caso de necesidad los españoles cuentan con 88 consulados generales en el extranjero y 90 secciones consulares en embajadas españolas que "atienden cualquier emergencia que pueda surgir".

En este sentido, el Gobierno concreta que en 2025 las oficinas atendieron unas 9.000 emergencias. Asimismo, detalla que hay un teléfono de emergencia disponible las 24 horas todos los días del año.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno inicia trámites para que el Campo de Aragón de Ourense sea lugar de la memoria

Infobae

Siete migrantes magrebíes acceden a nado en Ceuta

Infobae

Enrique Álvarez, reelegido presidente de la FEDDF

Infobae

Miles de malaguistas viajan a Almería sin entrada para buscar el ascenso a Primera

Infobae

El japonés Ai Ogura logra su primera 'pole position' de MotoGP y un nuevo récord

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo denuncia la “degradación máxima del sanchismo” por no admitir la moción en el Congreso para pedir elecciones

Feijóo denuncia la “degradación máxima del sanchismo” por no admitir la moción en el Congreso para pedir elecciones

La tensión marítima entre Reino Unido y Rusia aumenta con la actuación de Londres contra la ‘flota fantasma’ y los disparos rusos: “No pueden esconderse”

Las “precipitadas” primeras explicaciones de Zapatero meten al expresidente en un callejón sin salida: la negativa a hablar de las joyas reduce su margen de maniobra

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

DEPORTES

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, sábado 20 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vídeo resumen y goles: drama turco y victoria clave de Paraguay en el partido con la primera expulsión por insultar con la boca tapada

El Mundial de las lesiones: cuando se pierde una “oportunidad irrepetible” y queda “en pausa” la vida del futbolista

Brasil supera a Haití por 3-0 y lidera el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos: los goles de Cunha y Vinícius, en vídeo