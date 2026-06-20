Feijóo se compromete a una financiación "justa" para acabar con la "discriminación" a la Comunitat Valenciana

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este sábado a aprobar un modelo de financiación "justo" para acabar con la discriminación a la Comunitat Valenciana, si consigue ser presidente del Gobierno, de cara al ciclo electoral de 2027.

De esta se ha expresado el líder 'popular' en la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia, celebrada este sábado en Sueca. En el encuentro también han participado el presidente del PPCV y de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente del PP de Valencia y de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

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Núñez Feijóo ha aseverado que si es presidente del Gobierno aprobará un sistema de financiación "justo" para asegurar "las mismas obligaciones, los mismos derechos y, por supuesto, el derecho a los servicios públicos en condiciones de equidad y en condiciones de igualdad" para todos los españoles: "Sin españoles de primera o de segunda, sin depender del código postal".

El líder 'popular' ha remarcado que eso se consigue con un modelo de financiación "justo" que "reponga lo que se debe", así como la "igualdad" de la Comunitat Valenciana con otras autonomías. "Me he comprometido y me comprometo a acabar con la discriminación a la Comunitat Valenciana. Aprobar un modelo de financiación", ha subrayado.

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Según Feijóo, la Comunitat Valenciana "tiene sed de justicia y sed de financiación justa" y para eso "es para lo que sirve el presidente del Gobierno". "El presidente del Gobierno --ha abundado-- no es de las comunidades que le vote o de los que no le vote. El presidente del Gobierno, desde que asume una responsabilidad, no es para los que le han votado o los que reflejan en su partido. El presidente del Gobierno es para todos los españoles". "No puede haber una discriminación a la Comunitat Valenciana", ha apostillado.

Por su parte, Llorca ha hecho hincapié en que hay que "trabajar, trabajar y trabajar" en el "futuro" de España y de la Comunitat Valenciana: "Para que España tenga un buen futuro, pasa porque Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de todos los españoles. Así que al volver de las vacaciones, a trabajar, trabajar y trabajar por el futuro de España, por el futuro de la Comunitat Valenciana".

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Y Vicent Mompó ha manifestado que España "necesita estabilidad": "Necesitamos regenerar la política. Una regeneración basada en la ejemplaridad". A juicio del dirigente 'popular', el país "necesita urgentemente" a Feijóo como presidente del Gobierno porque España "necesita volver a confiar, necesita volver a creer; necesita un gobierno que nos una, que gestione". "Un gobierno --ha remarcado-- que nos diga la verdad".

((Habrá ampliación))