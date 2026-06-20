Espana agencias

El River Plate de Coudet inicia en Algorfa (Alicante) la segunda fase de su pretemporada

Guardar
Google icon

Algorfa (Alicante), 20 jun (EFE).- El River Plate argentino, dirigido por Eduardo 'Chacho' Coudet, comenzará este domingo la segunda fase de su pretemporada en la localidad alicantina de Algorfa, donde el conjunto de Buenos Aires desarrollará la parte más exigente de su preparación antes del inicio oficial de la nueva temporada.

El club ‘millonario’, uno de los históricos del fútbol sudamericano, ha elegido las instalaciones de La Finca Resort como base de operaciones para esta concentración, un complejo deportivo situado en el sur de la provincia de Alicante que ya ha acogido a otras selecciones y equipos españoles e internacionales en los últimos años.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Coudet ya ha completado la primera fase de trabajo en Argentina, centrada en pruebas médicas y rutinas iniciales en Ezeiza, antes de trasladarse a España para este bloque principal de preparación, que continuará hasta el 5 de julio.

La concentración llega con la plantilla aún en fase de formación y ajuste, ya que varios futbolistas no integrarán la expedición y deberán reincorporarse el 22 de junio a los entrenamientos en Argentina, según informó el propio club.

PUBLICIDAD

Entre ellos, el argentino Germán Pezzella -campeón del mundo en Catar 2022- y el chileno Paulo Díaz, como ausencias más destacadas; Maximiliano Meza, Fabricio Bustos, Alexander Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo.

Además, Ian Subiabre y Santiago Lencina no viajarán por situaciones “vinculadas al mercado”, según el club de Núñez.

En sentido inverso, el club contempla la reincorporación progresiva de jugadores internacionales, como Kevin Castaño, tras su participación en el Mundial, y Matías Galarza Fonda, en función de la situación de su posible continuidad.

Además, en el mercado de fichajes destaca la llegada del uruguayo Mauro Arambarri, exjugador del Getafe, como una de las incorporaciones relevantes del proyecto.

En el marco de su gira europea, el equipo de Coudet disputará un amistoso internacional frente al Flamengo brasileño el 3 de julio en el Estadio Algarve, en la ciudad portuguesa de Faro.

El encuentro se jugará a las 19.30 horas de Portugal (15.30 en Argentina) y servirá como una de las principales pruebas de la preparación del equipo.

El recinto donde se concentrará desde el domingo el equipo argentino cuenta con dos campos de golf de 18 hoyos, hotel de cinco estrellas con spa, varios restaurantes y un centro de entrenamiento con campos de fútbol de césped natural, además de pistas de tenis y pádel, gimnasio y zonas de recuperación.

La Finca Resort fue también escenario durante una semana de la concentración de la selección argentina durante la ventana FIFA de noviembre del pasado año, en la que contó con Lionel Messi como principal referente. La preparación se enmarcó en un encuentro amistoso posterior frente a Angola. EFE

pvb sm/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PSOE tacha de "escándalo democrático" la apertura de juicio oral a Begoña Gómez

El PSOE tacha de "escándalo democrático" la apertura de juicio oral a Begoña Gómez

Imanol Arizmendi vuelve a ganar la Quebrantahuesos y en mujeres vence Jone Elgorriaga

Infobae

Paula Blasi impone su ley en La Molina y encarrila la Volta

Infobae

El PSOE reafirma que Begoña Gómez es inocente tras enviarla a juicio el juez Peinado

Infobae

Andújar (Jaén) registra la temperatura más alta de España en el inicio de la ola de calor

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones al anuncio del juicio contra Begoña Gómez: el PSOE defiende su inocencia y Moncloa señala la “obsesión” del juez Peinado

Reacciones al anuncio del juicio contra Begoña Gómez: el PSOE defiende su inocencia y Moncloa señala la “obsesión” del juez Peinado

Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días

Francina Armengol, presidenta del Congreso y secretaria general del PSOE balear, no se presentará a las primarias para encabezar la lista autonómica en 2027

Regalos a presidentes y altos cargos: cuándo es cortesía y cuándo puede ser un soborno encubierto

Feijóo denuncia la “degradación máxima del sanchismo” por no admitir la moción en el Congreso para pedir elecciones

ECONOMÍA

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

DEPORTES

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, sábado 20 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vídeo resumen y goles: drama turco y victoria clave de Paraguay en el partido con la primera expulsión por insultar con la boca tapada