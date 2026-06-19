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Yuri: "En el Athletic estoy viviendo los mejores años de mi carrera"

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Bilbao, 19 jun (EFE).- El jugador Yuri Berchiche aseguró tras firmar la ampliación de su contrato con el Athletic Club hasta 2027 que para él es "un orgullo" continuar en el equipo rojiblanco, donde desde su llegada en 2018 está disfrutando de "los mejores años" de su carrera deportiva.

"Y de mi vida, diría. Es donde mejores y peores experiencias he vivido y para mí es un orgullo seguir sumando minutos con esta camiseta y en este estadio", recalcó el defensa después de rubricar en San Mamés junto al presidente, Jon Uriarte, la extensión de su vinculación por una temporada más.

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"Es un placer y un honor. Intentaremos obviamente mejorar lo que hicimos la temporada pasada", añadió el lateral zurdo antes de confesar que está ya "con ganas de trabajar" a partir del próximo 8 de julio con el nuevo cuerpo técnico encabezado por el alemán Edin Terzic.

Con esta renovación, Yuri, de 36 años, cumplirá su novena campaña en el Athletic después de haber sido uno de los futbolistas más destacados del pasado curso en el que disputó 39 partidos, 35 de ellos como titular, y dio seis pases de gol.

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El defensa llegó a Bilbao en el verano de 2018 procedente del Paris Saint-Germain y acumula un bagaje de 278 partidos oficiales (223 de Liga, 37 de Copa, 4 de Liga de Campeones, 11 de Liga Europa y 3 de Supercopa) en los que ha marcado 15 goles. EFE

ibn/cc/jl

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