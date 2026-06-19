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Un menor de 12 años muere ahogado en una playa de Tarragona y otros dos de 13, críticos

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(Actualiza la NA5364 con más datos de las víctimas y del trabajo de los servicios de emergencias)

Tarragona, 19 jun (EFE).- Un menor de 12 años ha muerto ahogado y otros dos, de 13 años, están en estado crítico a causa del accidente sufrido al no poder salir del agua este viernes mientras se bañaban cerca de una zona rocosa en la playa de la Arrabassada de Tarragona, donde ondeaba la bandera amarilla debido al oleaje.

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Según Protección Civil, los socorristas han alertado a los servicios de emergencia, sobre las 15:30 horas, de que seis jóvenes tenían problemas para salir del agua mientras se bañaban en la zona de la cueva del Gos.

Tres de los jóvenes han logrado salir por sus propios medios, pero los otros tres han tenido que ser rescatados por los servicios de emergencias.

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El servicio de salvamento de playas de Cruz Roja ha localizado a dos de los jóvenes, que han sido trasladados a tierra. Uno de ellos ha podido ser rescatado desde una embarcación, pero para ayudar al segundo los socorristas han tenido que lanzarse al agua en una zona de riesgo a causa de las corrientes y la resaca del mar.

El tercer joven ha sido rescatado por un helicóptero de Salvamento Marítimo. Cuando el helicóptero ha trasladado al menor a tierra firme, efectivos sanitarios del Grupo Operativo de Apoyo (GROS) han iniciado las maniobras de reanimación, a las que también se han sumado el resto de los equipos de emergencia presentes.

De los tres jóvenes rescatados del agua, dos han recuperado las constantes vitales y han sido trasladados en ambulancia al Hospital Joan XXIII de Tarragona en estado crítico, mientras que los servicios de emergencia no han podido hacer nada para salvar la vida del menor de doce años.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Cruz Roja, Salvamento Marítimo, Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Guardia Civil y Policía Local. Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación.

El menor que ha perdido la vida este viernes es la primera víctima mortal en las playas desde que comenzó la temporada de baño en Cataluña el pasado 15 de junio. EFE

dpj/mg/ram

(foto) (vídeo)

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