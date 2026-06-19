Jaël Bestué vuela en Doha y se queda a una centésima del récord de España en los 100

Redacción deportes, 19 jun (EFE).- La velocista barcelonesa Jaël Bestué voló sobre la pista del Suheim Bin Hamad Stadium de Doha (Catar) y, con 11.07, se quedó a una sola centésima del histórico récord de España de 100 metros lisos de Sandra Myers que sigue vigente desde el 23 de julio de 1991, hace casi 35 años.

Bestué, de 25 años, corrió la prueba con un viento ilegal de +2,5 y una temperatura superior a los 30 grados. Firmó en meta un tiempo de 11.07, solo superada en la línea de meta por la jamaicana Kemba Nelson (10.88), la italiana Zaynab Dosso (11.01) y la luxemburguesa Van der Weken (11.05).

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La progresión que está teniendo la pupila de Roberto Diéguez es espectacular. En agosto aspira a entrar en la final de los 100 metros lisos de los Europeos de Birmingham y pelear por rebajar ese récord de Sandra Myers. De lograrlo sería la segunda plusmarca que le quita a Myers, ya que el pasado año batió el récord nacional de los 200 metros en pista cubierta.

En esa misma carrera en Doha la sevillana Maribel Pérez fue sexta con 11.13. EFE