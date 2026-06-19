Instituto Cervantes hace posible la traducción al hindí y al bengalí de Miguel Hernández

Jaén, 19 jun (EFE).- El Instituto Cervantes, junto con la Fundación Legado Literario Miguel Hernández de la Diputación de Jaén, han hecho posible algo inédito hasta ahora, como es que los versos hernandianos se traduzcan por primera vez al hindi y al bengalí, la lengua materna de Tagore, que son el tercer y el séptimo idioma más hablados en el planeta.

El Instituto Cervantes y la Diputación de Jaén han presentado este viernes dos nuevos libros de la colección ‘Diálogos con Miguel Hernández’, que llevan por título 'Miguel Hernández y Rabindranath Tagore. Palabras compartidas' y 'Miguel Hernández y José Carlos Becerra. Tres heridas (amor, muerte, vida)'.

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Luis García Montero ha señalado que “para el Instituto Cervantes, la colaboración con instituciones que tienen una apuesta por la cultura, como es la Diputación de Jaén, es muy importante”.

Sobre los libros presentados esta tarde, Montero ha apuntado que “tienen que ver con el diálogo, con la multiculturalidad, que en este momento es muy importante. Nos interesa divulgar la obra de Miguel Hernández de manera internacional, afianzar su presencia internacional y traer culturas internacionales a nuestra realidad”.

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La publicación 'Miguel Hernández y Rabindranath Tagore. Palabras compartidas' está escrita en cuatro idiomas, porque también aparecen los textos en español y en inglés, algo que ha supuesto “un gran esfuerzo editorial” por parte de la Fundación Legado Miguel Hernández y del Instituto Cervantes, en palabras del presidente de la Diputación jiennense, Juan Latorre.

En este primer libro, Hernández comparte espacio con el primer autor no europeo en recibir el Premio Nobel de Literatura, con el que “tiene en común el tratamiento de los valores universales, y aunque ambos autores presentan estilos y contenidos diferenciados, compartieron interés por reformar la sociedad de su tiempo, su pasión por la naturaleza y la vida en el campo”.

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Por lo que respecta al libro ‘Miguel Hernández-José Carlos Becerra. Tres heridas (amor, muerte, vida)’, supone un diálogo con uno de los poetas mexicanos más importantes del siglo XX.

“Estamos ante dos antologías que vienen a hacer aún más universal la obra del poeta de Orihuela, hijo adoptivo de la provincia de Jaén, y que se enmarcan en la fructífera colaboración que mantenemos desde la Diputación de Jaén desde hace años con el Instituto Cervantes”, ha destacado Latorre. EFE

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