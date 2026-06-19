Cubarsí, del Mundial en la piscina de su pueblo a titular

Óscar Maya Belchí

Chattanooga (EE.UU.), 19 jun (EFE).- Pau Cubarsí vive su primer Mundial con solo 19 años. Comparte centro de la zaga con Aymeric Laporte. 13 años de diferencia. Aún así, el joven central acumula 128 partidos ya de primer nivel en el Barcelona. Bagaje y rendimiento que le hizo ganarse la titularidad para Luis de la Fuente y sacarse la espinita de la Eurocopa 2024.

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Un talento precoz. Debutó con el primer equipo del Barça con 16 años y 361 días. Una lista, de más jóvenes en estrenarse con el equipo azulgrana en el Siglo XXI en la que solo le superan Ansu Fati -por 63 días- y Lamine Yamal -más de un año, palabras mayores-.

El 18 de enero de 2024 debutó en Copa del Rey. Desde entonces, se convirtió en pieza clave para Xavi Hernández, llegando a jugar ese mismo año como titular los cuartos de final de la Liga de Campeones, en los que el París Saint-Germain eliminó a los azulgranas.

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Irrupción en la élite que le hizo estar en la prelista de Luis de la Fuente para la Eurocopa de 2024. Sin embargo, fue uno de los tres descartes y se perdió su primer gran torneo con la absoluta, y su primer título, ya que España ganó la Eurocopa.

Sin embargo, ese mismo verano hizo historia. Formó parte del equipo, como pieza clave, que ganó el oro olímpico en París 2024. La segunda medalla de oro en fútbol para España y 32 años después de la primera, en Barcelona’92.

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Un torneo en el que fue fundamental para Santi Denia y en el que con 17 años fue el futbolista más jóven. Unos Juegos que no le pertenecían a su generación pero su nivel en la élite le hizo derribar la puerta. Siempre fue un adelantado a su edad. Debutó con España sub-17 con 15 años, en la sub-21 con 17…

Desde entonces, dos temporadas siendo titular en el FC Barcelona. Se fue Xavi Hernández y llegó Hansi Flick. Ambos le han dado plena confianza a Cubarsí; sin mirar la fecha de nacimiento.

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En total, 128 partidos con el primer equipo y 13 con España. Ahora, asentado como titular en el centro de la defensa para vivir su sueño de jugar un Mundial, que cumplió el pasado domingo ante Cabo Verde, un partido en el que el empate a cero echó por tierra la ilusión inicial respecto a las posibilidades de España en el torneo.

“Fue cumplir un sueño desde pequeño. Tenía muchas ganas y apuntado en mi libreta. Con el resultado me quedé un poco cabizbajo, pero vamos a cambiar la situación”, explicó.

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“Sentí orgullo de mi mismo y todo lo que he trabajado para estar ahí. Es algo espectacular poder estar ahí. Pienso en mi familia y todo el recorrido que he hecho para estar aquí”, completó.

Un debut mundialista al lado de Aymeric Laporte. 19 años Cubarsí y 32 Laporte. Una dupla por la que fue preguntado el propio Cubarsí en rueda de prensa.

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“Laporte me ayuda bastante porque tiene más experiencia que yo y me ayuda bastante en algunas situaciones del juego. Yo le intento ayudar también y nos compenetramos bien. Los dos nos aportamos seguridad mutuamente. Nos ayudamos en las acciones que al otro no le pueden salir como quiere”, comentó.

No entró en detalles tácticos o futbolísticos Cubarsí sobre esa ayuda que le supone jugar con Laporte; pero sí repite un patrón.

Hace dos temporadas, en el Barcelona, formó pareja con otro central experimentado como Íñigo Martínez -33 años- y juntos llevaron a los azulgranas a ganar la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y solo la prórroga contra el Inter de Milán les privó de pisar la final de la Liga de Campeones.

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La pasada temporada repitió éxitos en España, pero cayó en cuartos de Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid en una eliminatoria condicionada desde la ida por su expulsión en el minuto 44, con 0-0 en el marcador. La defensa adelantada que propone, innegociable, Hansi Flick le hizo corregir a campo abierto, en inferioridad, y derribó a Giuliano Simeone siendo el último hombre. Roja y sabor amargo.

En España vive otro contexto, más protegido, aunque sí repite en la importancia de la salida de balón de los centrales; un fuerte en su juego. La confianza de Luis de la Fuente es plena y por eso le dio galones con la titularidad ante Cabo Verde.

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De ver el Mundial en la piscina de su pueblo a jugar un Mundial como titular.

“No he tenido la oportunidad de ver muchos mundiales, pero mis primeros recuerdos del Mundial son en 2014. De ver a España jugar y a otros equipos en la piscina de mi pueblo. nunca imaginé que estaría aquí siendo tan joven y con ganas de demostrar mi nivel”, recordó antes del segundo partido del Mundial ante Arabia Saudí. EFE