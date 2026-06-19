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Timber, que sufrió conmoción cerebral, ausente del entrenamiento de Países Bajos

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Kansas City (EE.UU.), 19 jun (EFE).- El lateral Quinten Timber, que el jueves sufrió una leve conmoción cerebral durante el entrenamiento de la selección neerlandesa, no se ejercitó este viernes con el conjunto que dirige Ronald Koeman.

Timber, cuyo hermano Jurriën se perdió el Mundial por lesión, quedó conmocionado tras chocar con un compañero durante el entrenamiento y fue descartado para el partido de la segunda jornada del grupo F que enfrentará a Países Bajos contra Suecia, este sábado contra Suecia.

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Tras el entrenamiento, la selección holandesa viaja a Houston, donde disputará este sábado un partido decisivo para sus aspiraciones en el Mundial 2026. EFE

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