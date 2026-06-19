2-0. Estados Unidos derrota a Australia al descanso

Redacción Deportes, 19 jun (EFE).- La selección de Estados Unidos derrota por 2-0 a la de Australia al término del primer tiempo del partido por el grupo D del Mundial 2026 que se juega en Seattle.
El primer tanto estadounidense fue uno en propia puerta del australiano Cameron Burgess a los 11 minutos.
El segundo fue obra de Alex Freeman en el minuto 43 tras una revisión del VAR. EFE
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