2-0. Estados Unidos derrota a Australia al descanso

Redacción Deportes, 19 jun (EFE).- La selección de Estados Unidos derrota por 2-0 a la de Australia al término del primer tiempo del partido por el grupo D del Mundial 2026 que se juega en Seattle.

El primer tanto estadounidense fue uno en propia puerta del australiano Cameron Burgess a los 11 minutos.

El segundo fue obra de Alex Freeman en el minuto 43 tras una revisión del VAR. EFE