Peramato desliga a la Fiscalía de la presunta 'trama Leire' y asegura haber entregado al juez "toda la información"

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha asegurado que sugerir que la Fiscalía General forma parte de una trama criminal es una "falta de respeto absoluto a la institución" y ha indicado que ya ha trasladado al juez del 'caso Leire Díez' "toda la información" sobre reuniones de excargos del Ministerio Público con la exmilitante socialista, investigada en la Audiencia Nacional por presuntamente maniobrar para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

Así lo ha manifestado este viernes en la Comisión de Justicia celebrada en el Senado, en la que ha dado cuenta de que remitió al magistrado Santiago Pedraz, que investiga la presunta trama, un informe con las reuniones mantenidas por excargos del Ministerio Público con personas señaladas en esa causa.

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En este punto, Peramato ha indicado que se trasladó a Pedraz la información que tenían "como consecuencia de los expedientes existentes en Fiscalía y el requerimiento que efectuó el fiscal jefe de la Secretaría Técnica para poder averiguar lo ocurrido".

Y ha remachado que, la considere suficiente o insuficiente, el juez tendrá que acordar diligencias para profundizar en esa investigación. "Y si somos requeridos de nuevo, se dará la información que podamos tener, si es que se tiene algo más, que ya le digo que se ha dado toda la información que obraba en nuestro poder", ha subrayado.

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Sus respuestas al ser preguntada por los grupos parlamentarios sobre estas reuniones se han quedado ahí, argumentando que "no es esta ni la sede ni el momento" en el que "pueda hacer ningún tipo de observación al respecto", porque la causa judicial está bajo investigación y hasta que "no llegan a la sentencia o al menos al acto del juicio oral", tiene "obligación de reserva".

FISCALÍA RECONOCIÓ DOS REUNIONES CON DÍEZ

La Fiscalía General del Estado reconoció al juez Pedraz que Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando Álvaro García Ortiz era jefe del Ministerio Público, se reunió dos veces con Díez y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán.

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Según confirmaron fuentes de la Fiscalía a Europa Press, remitieron al juez la información que les requirió acerca de si se celebraron reuniones en la sede del organismo entre abril de 2024 y junio de 2025 con la presunta trama.

El juez preguntó si existieron visitas a la sede de la Fiscalía por parte de Díez, Teijelo, el abogado Ismael Oliver o el empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos investigados en el 'caso Leire Díez', o del abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, José García Cabrera, citado como testigo en la causa.

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Las fuentes detallaron que "no existen registros" de visitas realizadas a la sede de la Fiscalía General por esas personas y no precisan en qué lugar se dieron los encuentros que sí reconocen.

Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López, mantuvieron el 6 de marzo de 2025 "una reunión" con Teijelo "en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal". Entre finales de marzo y principios de abril, según las mismas fuentes, Villafañe volvió a reunirse con el abogado de Cerdán, según las mismas fuentes.

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