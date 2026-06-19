Espana agencias

Peramato desliga a la Fiscalía de la presunta 'trama Leire' y asegura haber entregado al juez "toda la información"

Guardar
Google icon
Imagen 4J62OBBIRFFTJGMPCGRSV4JY4A

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha asegurado que sugerir que la Fiscalía General forma parte de una trama criminal es una "falta de respeto absoluto a la institución" y ha indicado que ya ha trasladado al juez del 'caso Leire Díez' "toda la información" sobre reuniones de excargos del Ministerio Público con la exmilitante socialista, investigada en la Audiencia Nacional por presuntamente maniobrar para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

Así lo ha manifestado este viernes en la Comisión de Justicia celebrada en el Senado, en la que ha dado cuenta de que remitió al magistrado Santiago Pedraz, que investiga la presunta trama, un informe con las reuniones mantenidas por excargos del Ministerio Público con personas señaladas en esa causa.

PUBLICIDAD

En este punto, Peramato ha indicado que se trasladó a Pedraz la información que tenían "como consecuencia de los expedientes existentes en Fiscalía y el requerimiento que efectuó el fiscal jefe de la Secretaría Técnica para poder averiguar lo ocurrido".

Y ha remachado que, la considere suficiente o insuficiente, el juez tendrá que acordar diligencias para profundizar en esa investigación. "Y si somos requeridos de nuevo, se dará la información que podamos tener, si es que se tiene algo más, que ya le digo que se ha dado toda la información que obraba en nuestro poder", ha subrayado.

PUBLICIDAD

Sus respuestas al ser preguntada por los grupos parlamentarios sobre estas reuniones se han quedado ahí, argumentando que "no es esta ni la sede ni el momento" en el que "pueda hacer ningún tipo de observación al respecto", porque la causa judicial está bajo investigación y hasta que "no llegan a la sentencia o al menos al acto del juicio oral", tiene "obligación de reserva".

FISCALÍA RECONOCIÓ DOS REUNIONES CON DÍEZ

La Fiscalía General del Estado reconoció al juez Pedraz que Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando Álvaro García Ortiz era jefe del Ministerio Público, se reunió dos veces con Díez y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán.

Según confirmaron fuentes de la Fiscalía a Europa Press, remitieron al juez la información que les requirió acerca de si se celebraron reuniones en la sede del organismo entre abril de 2024 y junio de 2025 con la presunta trama.

El juez preguntó si existieron visitas a la sede de la Fiscalía por parte de Díez, Teijelo, el abogado Ismael Oliver o el empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos investigados en el 'caso Leire Díez', o del abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, José García Cabrera, citado como testigo en la causa.

Las fuentes detallaron que "no existen registros" de visitas realizadas a la sede de la Fiscalía General por esas personas y no precisan en qué lugar se dieron los encuentros que sí reconocen.

Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López, mantuvieron el 6 de marzo de 2025 "una reunión" con Teijelo "en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal". Entre finales de marzo y principios de abril, según las mismas fuentes, Villafañe volvió a reunirse con el abogado de Cerdán, según las mismas fuentes.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Abogacía advierte del "riesgo inminente de quiebra" del sistema de justicia gratuita

Infobae

Podemos lleva al Congreso la actuación policial en un acto de Vox en Granada

Infobae

El Gobierno retrasa la presentación del nuevo cuadro macroeconómico al 29 de junio

Infobae

Mayoría de vascos defiende priorizar al autóctono en lo público para no colapsar servicios

Infobae

El Gobierno censura el "furor" del juez Peinado al "cometer errores" con una nueva pieza para "inculpar" a Begoña Gómez

El Gobierno censura el "furor" del juez Peinado al "cometer errores" con una nueva pieza para "inculpar" a Begoña Gómez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

Sumar pide a Pedro Sánchez que presente los Presupuestos y convoque elecciones si son rechazados

La UCO sostiene que la empresa de González Amador facturó 4,4 millones a Quirón en tres años “sin medios necesarios para la prestación de servicios”

Dos ciudadanas de Guatemala consiguen la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar del rechazo inicial

Los Mossos descartan que Isak Andic cayera por una distracción al demostrar que estaba parado y sin usar el móvil

ECONOMÍA

Expertos piden un “Pacto de Toledo” para las bajas laborales: un millón de trabajadores ausentes cada día amenazan la sostenibilidad del sistema

Expertos piden un “Pacto de Toledo” para las bajas laborales: un millón de trabajadores ausentes cada día amenazan la sostenibilidad del sistema

La IA generativa amenaza al trabajador formado: el 44% de las grandes empresas españolas espera destruir puestos rutinarios en tres años

A partir de esta temperatura, está prohibido trabajar en España

Este es el precio de la gasolina este 19 de junio en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Los bancos se declaran una guerra por el ahorro: pagan hasta 570 € más al año a quienes mueven su dinero a cuentas más rentables

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, viernes 19 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, viernes 19 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué es el objeto verde que le dieron a Koné en la camilla tras sufrir la lesión más grave del Mundial 2026

Luis de la Fuente se suma al culebrón del verano: “Ficharía a Julián Álvarez”

Lamine Yamal gana enteros para ser titular contra Arabia Saudí, aunque “no está para 90 minutos”, según De la Fuente

El futbolista marroquí Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia