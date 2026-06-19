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En libertad los dos detenidos en Bilbao y Getxo por su presunta relación con Hizbulá

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Madrid, 19 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado la libertad provisional sin fianza de los dos detenidos el pasado martes en las localidades vizcaínas de Bilbao y Getxo a los que se investiga por su presunta relación con la organización chií libanesa Hizbulá.

El magistrado no obstante les ha impuesto las siguientes medidas cautelares: retirada de sus pasaportes, prohibición de salir de España, comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a sus domicilios, obligación de facilitar un domicilio donde ser citados y número de teléfono en el que puedan ser inmediatamente localizados, han informado a EFE fuentes jurídicas.

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Según informaron a EFE fuentes policiales cuando se produjeron los arrestos, los dos detenidos son los presuntos responsables de un canal de Telegram que difunde en castellano vídeos propagandísticos de Hizbulá y de grupos armados palestinos, con imágenes del régimen de Irán y de ataques contra soldados israelíes.

Las detenciones se produjeron en Bilbao y Getxo, donde también se practicaron registros.

La operación estuvo dirigida por la Audiencia Nacional, en concreto por el juzgado de Calama, con la intervención de la Comisaría General de Información. EFE

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