Taburete, Dorian y Nil Moliner cierran el cartel del festival Jardín de las Delicias 2026

Madrid, 19 jun (EFE).- El festival madrileño Jardín de las Delicias ha anunciado este viernes el cierre del cartel de su próxima edición, que tendrá lugar los días 18 y 19 de septiembre en el recinto de la Universidad Complutense, con nombres como los de Taburete, Dorian y Nil Moliner.

Junto a ellos, la nota de prensa indica que también formarán parte de su forma otros artistas como Besmaya, Despistaos, Club del Río y Serko, así como Kalenn, Mbongo, La Azotea, Gon Abril, Ignacio Serrano, Tere!, Javi Chapela, Yarea, Alex Wall, Moni Motes, Nunatak, Pavlenha y Sebas Guillem.

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Será la séptima edición de este festival, que ya había anunciado previamente como grandes atractivos las actuaciones de Dani Martín, Viva Suecia, Sexy Zebras, Marlon, Marlena e Inazio.

De hecho, junto con el cierre de cartel se ha anunciado la programación por jornadas, que tendrá el 18 de septiembre a Dani Martín y Nil Moliner como principales reclamos, mientras que el día 19 serán Viva Suecia, Taburete y Dorian quienes busquen atraer más público.

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Los abonos musicales para asistir a sus dos jornadas ya siguen disponibles en la web oficial de Jardín de las Delicias, después de que en su anterior edición se agotaran.

Unas 55.000 personas asistieron a esta cita en 2025, según cifras de la organización, para disfrutar entonces de la música de Melendi, Siloé y Pignoise, entre otros artistas. EFE

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